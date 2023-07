Drita měla na lopatě Feyenoord, do Plzně ale přijedou jen dva pamětníci zápasu

Padesátitisícové město Gjilan patří v posledních letech mezi nejdůležitější fotbalové destinace Kosova. V posledních šesti sezonách tamní tým Drita dvakrát vyhrál titul, třikrát byl druhý a jednou čtvrtý. I tak se ale už tři roky čeká na trofej. Drita v albánském jazyce znamená světlo a fanoušci klubu by rádi zase brzy rozsvítili vítězné světlice. Ve druhém předkole Evropské konferenční ligy míří modro-bílý tým na hřiště Viktorie Plzeň.

Historie fotbalové Drity se začala psát v roce 1947 a tým dlouhá léta působil ve strukturách jugoslávských soutěží. V roce 1991 se tým začlenil do kosovské Superligy. Skoro čtvrt století pak trvá rivalita mezi dvěma městskými kluby – to když se v roce 1995 rozdělila původní Drita na dvě formace KF Drita a SC Gjilani. A vzhledem k tomu, že kluby dělí i politické smýšlení a v Kosovu žije spousta horkokrevných fanoušků (ti z Drity se s odkazem na historii klubu nazývají "Intelektuálové"), stalo se také, že se v roce 2018 střetli příznivci obou táborů přímo na trávníku ještě před začátkem zápasu. V posledním ligovém ročníku pak oba týmy z Gjilani obsadily druhé a třetí místo tabulky.

Pro Dritu byla ale uplynulá sezona smolná. Po sérii remíz se Arsim Thaqi sám rozhodl opustit post trenéra, ač byl jeho tým na průběžném prvním místě ligy. Důvěru dostal řecký kouč Akis Vavalis, jenže mise to úspěšná nebyla. Ještě čtyři kola před koncem Drita vedla tabulku a byla blízko čtvrtému mistrovskému titulu. Jenže pak v přímém souboji o první místo doma podlehla FK Ballkani 1:2, aby následně doma ztratila body i ve vypjatém derby s městským rivalem. Zmar dokonala překvapivá prohra s Mališevou.

Přehled zápasu Plzeň – Drita (19:00)

Brazilcův odchod, posila od rivala

Druhé místo bylo zklamáním, a proto v létě došlo v týmu k mnoha změnám. Tým opustil pilíř obrany Adrian Limani (Škendija Tetovo), kanonýr Marko Simonovski, který odešel v létě do uzbeckého Qizilqumu, a také Brazilec Iran Junior Goncalves s minulostí v Américe Mineiro, jenž se přesunul do jiného ambiciozního kosovského týmu Dukagjini.

Nejvýraznějšími posilami by naopak nově měl být středopolař Albert Dabiqaj z konkurenčního SC Gjilani, který v uplynulé sezoně nastřílel 5 gólů. "Hodně se o mém přestupu mluví, protože mezi městskými kluby je velká rivalita, ale já si to hodně užívám, protože jen málo hráčů má příležitost tohle zažít," glosoval svůj přestup pro kosovský web Gazetaolle.

Z rumunského týmu Mijoveni, který sestoupil z tamní nejvyšší ligy, se zpět do Kosova vrátil Blerim Krasinqi. I on ale zřejmě trochu naštval fanoušky městského rivala, neboť Gjilani vyměnil při návratu za Dritu. Z Lokomotivy Záhřeb přišel stoper Hajdin Salihu a důležitým mužem sestavy by se měli stát i další zadák Astrit Thaqi z mistrovského FC Ballkani a také křídelník Albin Prapaštica, který za Prištinu skóroval v minulé sezoně čtyřikrát.

Chybí brankářská jednička

Co aktuálně trápí trenéra Vavalise, je obsazení brankářského postu. V průběhu uplynulé sezony se totiž zranil Faton Maloku, který byl několik sezon stabilní jedničkou a tak se čeká, že jeho místo zaujme Florjan Smakiqi, ač z Prištiny přišel vyztužit brankářskou sestavu Laurit Behluli.

Kádr Drity pro zápas s Viktorií Plzeň facebook Drita FC

Kapitánem Drity je Rron Broja, který v mládežnických kategoriích nastupoval i za reprezentaci Albánie. Už ale nasbíral i pět startů za reprezentaci Kosova. Brojova cenovka je podle webu transfermarkt 375 tisíc euro, což z něj dělá nejhodnotnější akvizici týmu. Nejlepším střelcem týmu byl v uplynulé sezoně zadák Besnik Krasniqi, který rád a spolehlivě kope penalty. V ofenzivě je jedním z nejnebezpečnějších hráčů Almir Ajzeraj, který ale góly radši připravuje, loni měl na kontě 4 branky a 10 nahrávek.

Feyenoord měl namále

Drita zatím v evropských pohárech nikdy nedošla výrazně daleko. Uhrála ale už i výsledky, které stály za pozornost. Předloni ji ve 2. předkole EKL jen těsně vyřadil Feyenoord Rotterdam po výsledcích 0:0 a 2:3, když Nizozemce spasil až v poslední minutě zápasu postupovým gólem Guus Til. Ze dva roky staré sestavy ale v kádru zůstali už jen dva hráči – Ajzeraj a Muhareem Jashari. Loni pak kosovský celek vypadl ve druhém předkole s Royalem Antverpy (0:0 a 0:2).