Fiorentina – West Ham. Rice a spol. aneb hvězdy, na které se večer v Edenu těšit

Pavel Křiklan

Jistě, není to finále Ligy mistrů nebo mistrovství světa, večerní boj o trofej v Evropské konferenční lize pořád ovšem nabízí plejádu velice zajímavých hráčů, kvůli nimž stojí za to zápas sledovat. Vesměs jde o fotbalisty ve středním věku, kteří pořád mají vrchol kariéry před sebou.

Declan Rice (West Ham, 24 let)

Chelsea udělala velkou chybu, když jej ve 14 letech coby neperspektivního hubeňoura nechala jít. Riceovi rodiče zaklepali na dveře akademie West Hamu a dnes patří záložník k nejžhavějšímu zboží letošního přestupového trhu. Už 41násobný anglický reprezentant mohl díky prarodičům oblékat dres Irska, jeho kouč Mick McCarthy mu dokonce na vzájemné schůzce o Vánocích 2018 sliboval kapitánskou pásku, jenže Rice zvolil Anglii. Načež mu údajně chodily e-maily s výhrůžkami smrtí…

Sofyan Amrabat (Fiorentina, 26 let)

Jeden z nejlepších záložníků loňského mistrovství světa v Kataru. A jeden ze strůjců senzačního postupu Maroka do semifinále šampionátu. Však se také hned po turnaji ozvala Barcelona, jenže hráčův současný zaměstnavatel nechtěl v rozehrané sezoně o přestupu ani slyšet. Po víkendové porážce ve finále FA Cupu prý projevil vážný zájem o služby tohoto silového defenzivního středopolaře Manchester United. Nizozemský rodák a odchovanec Utrechtu by do Ten Hagovy mozaiky zapadal.

Tomáš Souček (West Ham, 28 let)

Fyzicky výborně vybavený štítový záložník a vynikající hlavičkář prorazil až pod svým osudovým koučem Jindřichem Trpišovským. Dlouho přehlížený pracant odešel v lednu 2020 do West Hamu a přestupní částka nakonec vyšplhala na tehdy rekordních 521 milionů korun. Souček nejenže okamžitě pomohl k záchraně klubu, v další sezoně se dokonce s 10 trefami stal nejlepším střelcem týmu v lize. Fanoušci jej milují i za jeho nasazení, nejednou dohrával zápas s krvavým zraněním hlavy.

Arthur Cabral (Fiorentina, 25 let)

S dosavadními osmi trefami je v této sezoně nejlepším brazilským kanonýrem v evropských pohárech, mnohem slavnější Vinícius z Realu má o zásah méně. Do Itálie přišel před sezonou ze švýcarské Basileje a v nedávném semifinále EKL pomohl svůj bývalý klub vyřadit jednou trefou. Urostlý forvard s výbornou orientací v šestnáctce je především skvělým hlavičkářem. A brzy se o tom budou moci přesvědčit i fanoušci brazilské reprezentace, do níž už byl Cabral poprvé pozván předloni.

Jarrod Bowen (West Ham, 26 let)

Rychlonohý křídelník dlouho budil nezájem velkých klubů. Neuspěl na testech v Aston Ville či v Cardiffu, kariéru tak odstartoval v Herefordu v páté nejvyšší soutěži. Až poté, co se klub dostal do finančních problémů a Bowen několik měsíců neviděl výplatu, odešel do druholigového Hullu. Odtud už to do West Hamu nebylo daleko. Pozoruhodné je, že "Kladiváři" usilovali v 90. letech minulého století také o jeho tátu Sama, nicméně jeho velšský klub si za něj tehdy řekl tak vysoké odstupné, že z přestupu sešlo.

Nicolás González (Fiorentina, 25 let)

Během loňského mistrovství světa v Kataru byl zřejmě tím nejnešťastnějším Argentincem. Vždyť svou účast na turnaji, jenž pro modrobílé skončil zlatým triumfem, musel vzdát pouhé tři dny před jeho začátkem kvůli svalovým problémům. Fiorentinu posílil předloni ze Stuttgartu za 23 milionů eur, což z něj učinilo nejdražší posilu v historii italského klubu a zatím se ukazuje jako zbraň pro důležité zápasy. V lednu prosákly informace, že se dohodl na přestupu s Leicesterem, ovšem tahle možnost po sestupu anglického klubu padá.

