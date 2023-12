Hejda by v Konferenční lize rád napodobil West Ham. Byla by škoda si to pokazit, říká

Podle kapitána plzeňských fotbalistů Lukáše Hejdy (33) by byla škoda nezvládnout čtvrteční závěrečné utkání skupinové fáze Evropské konferenční ligy s Astanou, když úvodních pět zápasů Západočeši vyhráli. Možné šesté vítězství, navíc před domácími fanoušky, bere zkušený obránce jako velkou motivaci.

Viktoria se může stát teprve druhým týmem v historii Konferenční ligy s plným bodovým ziskem ve skupině. Zatím to dokázal pouze v minulé sezoně londýnský West Ham, který poté v pražském finále porazil Fiorentinu 2:1.

"Když už jsme to takhle krásně rozehráli, byla by škoda si to pokazit. Kór, když hrajeme doma. Pro nás je to určitě velká motivace," řekl Hejda na tiskové konferenci.

Astana má stále o co hrát

Plzeňští mají už od skončení čtvrtého kola jisté první místo ve skupině C a účast v osmifinále, ale Astana ještě teoreticky může postoupit do vyřazovací fáze z druhé pozice. Potřebuje k tomu triumf v Plzni a současně výhru Ballkani na stadionu Dinama Záhřeb.

"Určitě budou hrát na vítězství, což by nám mělo sedět. Samozřejmě nevíme, s jakým plánem přijedou, ale už tam jsme poznali, že je to velice silné mužstvo. Hlavně fyzicky jsou na tom dobře," uvedl zkušený stoper.

Západočeši úvodní vzájemný souboj v Kazachstánu na začátku října vyhráli 2:1. Další gól už svěřenci trenéra Miroslava Koubka ve skupině nedostali a mají nejlepší obranu skupinové fáze Konferenční ligy.

"Specifické to bylo asi jenom v tom, že se u nich hrálo na umělce, což byla menší komplikace pro nás. Ale věděli jsme, že to tam bude hodně těžké. Pro nás to byly zlaté tři body," vzpomínal Hejda. "Čeká nás poslední domácí zápas roku, chceme se rozloučit vítězně a uděláme pro to maximum," dodal rodák z Bílovce.