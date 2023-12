Šestá výhra ve skupině je motivace, prohlásil Koubek a opět chystá změny v sestavě

Trenér Miroslav Koubek (72) věří, že plzeňští fotbalisté ve čtvrtek proti Astaně využijí domácí prostředí a skupinu Evropské konferenční ligy zakončí šestým vítězstvím, čímž by vyrovnali rekord soutěže. Zkušeného kouče by podle vyjádření na tiskové konferenci potěšilo, kdyby Západočeši opět dokázali, že ani po velkých změnách v sestavě neztrácejí kvalitu.

Ve skupinové fázi Konferenční ligy dokázal získat všech 18 bodů pouze loni v druhém ročníku West Ham. Plzeň může úřadující londýnské šampiony z pražského finále dorovnat. "Bylo by to pěkné, je to jeden z motivů, v zápase je jich spousta. Tento je samozřejmě také významný. Pokusíme se o to a věřím, že jsme schopní domácí prostředí využít a dokázat to," řekl Koubek.

Naznačil, že opět promíchá sestavu. I s ohledem na to, že třetí tým tabulky české nejvyšší soutěže v neděli zakončí podzimní část ligovým zápasem v Olomouci. "Čtvrtek, neděle je ta nejhorší kombinace, to říkám opakovaně. Samozřejmě to náš realizák musí nějak vybalancovat. Určitě ty dvě sestavy nebudou stejné," přiblížil Koubek.

Tabulka EKL. Livesport

Západočeši měli jistý postup z prvního místa do osmifinále už před minulým duelem s Ballkani. Kosovského soupeře i ve výrazně pozměněném složení v Tiraně zdolali 1:0. "Dali jsme šanci klukům, kteří neměli tolik startů, a zvládli to. Věřím, že náš kádr má úroveň," podotkl plzeňský trenér.

"Poslední zápasy se to ukazuje, viz třeba České Budějovice (nedělní ligová výhra 5:0). Uděláme z nějakých důvodů změny a úroveň hry nepoklesne. To je příjemné zjištění. Každý hráč má plnou důvěru a každý je schopný nahradit toho druhého v dané chvíli. Nechtěl bych to zakřiknout, kéž by to platilo i zítra," doplnil Koubek.

Situace kolem Chorého je nejistá

Zatím neví, zda bude ve čtvrtek připraven nastoupit útočník Tomáš Chorý, jenž se zranil při tréninku před duelem s Českými Budějovicemi. "Čekáme, jestli to dáme do pořádku. Jestli to zvládne, nebo ne. Je mrzuté, že když jsme dávali pět sedm gólů v lize, tak útočné duo bylo (Rafiu) Durosinmi, Chorý. Ty teď nemáme. Je to významná změna, ale jak se ukázalo třeba proti Budějovicím, jsme schopní je nahradit," uvedl Koubek.

Jeho svěřenci úvodní vzájemné utkání v Astaně na začátku října vyhráli 2:1. Žádný další gól už ve skupině C, kde je ještě Dinamo Záhřeb, neinkasovali a mají nejlepší defenzivu celé skupinové fáze Konferenční ligy.

Plzeň se pokusí zakončit skupinu EKL bez ztráty bodu, v posledním zápase přivítá Astanu Profimedia

"Určitě je Astana nepříjemnější v domácím prostředí, ale tím neříkám, že tady bude příjemná. Vůbec ne. Je to zkušené mužstvo, velmi těžký soupeř, který má ve svém kádru mnoho kazašských reprezentantů. Víme, jak si Kazachstán vedl v kvalifikaci, do poslední chvíle hrál o postup na Euro. V kádru Astany je asi sedm osm hráčů kazašského nároďáku plus cizinci," řekl Koubek.

"Je to velmi zkušené mužstvo, dobře organizované, skvěle fyzicky, silově připravené. Pro nikoho není snadné je zdolat, jen se zadařilo Dinamu, které nad nimi v Záhřebu vyhrálo 5:1," dodal bývalý trenér Bohemians 1905, Hradce Králové nebo Slavie.