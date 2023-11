Plzeň znovu vyzrála na Dinamo zásluhou Chorého a zajistila si postup z prvního místa

Viktoria Plzeň ve čtvrtém kole skupiny C Evropské konferenční ligy navázala na úspěch z prvního vzájemného zápasu a Dinamo Záhřeb opět porazila 1:0. Stejně jako před 14 dny se pomyslným jazýčkem na vahách stala proměněná penalta Tomáše Chorého, která západočeskému celku definitivně zajistila postup do jarní části, a to dokonce z prvního místa. Chorvatům naopak začalo téct do bot, neboť z pozice nejvýše nasazeného celku okupují pouhé dva zápasy před koncem podzimní části poslední příčku tabulky.

První polovina skupinové fáze se vyvíjela výrazně lépe, než si na západě Čech dokázali po losu představit. Po dvou těsných triumfech nad outsidery z Kosova a Kazachstánu přišla složitá zkouška na hřišti Dinama Záhřeb, kde o udržení stoprocentní bilance Viktoriánů rozhodl novopečený reprezentant Chorý. Pokud by se domácímu týmu podařilo zdolat chorvatský velkoklub také v odvetě, o postup by jej už nemohlo nic připravit.

Hosté po bezbrankové remíze Astany s Ballkani vstupovali do zápasu jakožto poslední celek skupiny. Chuť hrát byla na Chorvatech znát od úvodních vteřin a už v šesté minutě jedovatou ranou pozdravil českého brankáře Stefan Ristovski. Ve 24. minutě si Chorý počínal nebojácně v souboji s hostujícím gólmanem a díky své houževnatosti dotlačil míč do sítě. Jeho počínání však sudí posoudil jako nedovolené. Tak jako v zápase v Záhřebu se i nyní stal katem Dinama právě hráč s číslem 15. Po ruce ve vápně byl nařízen pokutový kop, který plzeňský dlouhán nekompromisně proměnil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Viktoriáni si v defenzivní části hry počínali nad míru vyspěle a nepouštěli Chorvaty do nebezpečnějších příležitostí. Dinamo se s ubývajícím časem dostávalo blíže a blíže domácího gólmana. Tlak hostů vrcholil v 70. minutě, kdy nešikovně odvrácený míč skončil na ruce jednoho z bránících hráčů. Videorozhodčí ale naštěstí pro Západočechy po přezkoumání záběru pokutový kop nenařídil. VAR podržel domácí podruhé v 94. minutě. Sandro Kulenovič dokázal propasírovat míč skrz změť hráčů až do sítě, nicméně brance předcházel nedovolený zákrok, a tak nebyla uznána.