Prezident Fiorentiny se na Staroměstském náměstí fotil s fanoušky. Ti na Prahu nadávají

Joshua Donaldson, ČTK

Praha se na pár hodin stala hlavním městem evropského fotbalu. V jejích ulicích už od středečního rána nešlo minout fanoušky West Hamu i Fiorentiny, dvou soupeřů ve večerním finále Konferenční ligy UEFA v Edenu. Oba tábory se mísily především na Staroměstském náměstí – před nedalekým Rudolfinem je od úterý vystavena trofej pro vítěze.

Násilní angličtí rowdies či horkokrevní italští tifosi? Ba ne, prosluněnou Prahou se procházely skupinky usměvavých a přátelských milovníků fotbalu. Atmosféra v centru byla uvolněná, obě strany si užívají první evropské finále po desetiletích sucha. Strážci pořádku zaznamenali jen velmi málo problémů.

Barokní architektonické skvosty na Staroměstském náměstí se staly kulisou společných snímků zástupců obou týmů. Jako třeba Dereka, fanouška West Hamu, a Gerada, příznivce Fiorentiny. "O tomhle je sport," shodli se, když se drželi kolem ramen.

Fanoušci Derek a Gerardo na Staroměstském náměstí. Livesport

Policie jako Tottenham

Největší potlesk sklidil velký nafukovací míč, s nímž si velká skupina fanoušků West Hamu kopala a snažila se jej co nejdéle udržet ve vzduchu. Než jim hračku zabavil policista. Odpověď? "Jste snad převlečený Tottenham?" popichovali jej v narážce na svého městského rivala. Na zahrádkách přilehlých restaurací, na nichž posedávají, mají vyvěšené vlajky svého klubu.

Praha hostí své druhé evropské finále. Prvním byl boj o Superpohár v roce 2013 mezi Chelsea a Bayernem Mnichov. Dějištěm se stal opět Eden, jenž na utkání snížil kapacitu na 18 tisíc míst. UEFA každé straně přidělila pouze 5000 vstupenek, což pocítily tisíce fanoušků, kteří do Prahy přijeli bez lístku.

A ne všichni byli myšlenkou pořádání duelu na přece jen malém stadionu nadšeni. Steve, fanoušek West Hamu, jenž má ke klubu generační vazby a do Prahy se vypravil se svou dcerou na vůbec první zahraniční cestu za "Kladiváři", byl rozladěný. Na otázku, co si myslí o pořádání zápasu v Edenu, odpověděl: "UEFA je zkorumpovaná, pokud mám být zcela upřímný. Praha je krásné město a je to skvělá příležitost pro fotbal, ale mám pocit, že v centru dění jsou peníze, a ne fotbal."

Antonio a Francesco z Florencie se k těmto názorům přidali. "Rozhodnutí umístit finále na tento malý stadion bylo neuvěřitelné, negativní rozhodnutí. Finále evropského poháru nemůžete pořádat na tak malém stánku. Na finále přijíždějí týmy s obrovskou podporou. Nejsou to žádní zástupci z Malty nebo Albánie. Loni to byl zápas AS Řím s Feyenoordem, to jsou velké kluby se zástupy fanoušků, a letos je to stejné," kritizovali.

Příznivci West Hamu Steve a Lauren. Livesport

Pro ty, kteří nemohou vidět zápas naživo, byly zřízeny alespoň samostatné fanzóny. Na Letné pro West Ham, na nedalekém Výstavišti pro Fiorentinu. To se netýká Andrey a Iana, dlouholetí příznivci West Hamu jsou jedni z 10 tisíc šťastlivců, kteří budou uvnitř stadionu svědky prvního velkého evropského finále svého týmu od roku 1976.

Praha je naše!

Tento zápas pro ně představuje závazek, který klub dal svým fans při stěhování na London Stadium v roce 2016. "Slíbili vyšší úroveň a tohle je ono. Kolem London Stadium vidíte cedule s nápisy 1964 – finále poháru, 1965 – Pohár vítězů pohárů, 1980 – finále poháru a pak nic. Když jdete na Arsenal, je to tam poseté tečkami. Rok 1980, jak je to dlouho... To se dnes může změnit," vypráví Ian.

V davu byla spatřena i známá tvář z Fiorentiny. Prezident klubu Rocco Commisso procházel dlážděnými ulicemi a fanoušci jeho týmu ho rychle přivítali, potřásli mu rukou a vyfotili se s ním, přičemž mu děkovali za sezonu, v níž La Viola skončila na osmém místě v Serii A, dostala se do finále Italského poháru a dnes může přidat ten největší úspěch.

Fanoušci West Hamu na pražském Staroměstském náměstí. Livesport

Pro Fiorentinu finále představuje šanci na velký úspěch na evropské scéně od počátku 60. let minulého století... V ulicích měli ovšem před zápasem navrch Angličané. Na Staroměstském náměstí jich v jednu chvíli začaly stovky skandovat klubový pokřik "Irons, Irons" a pak se pozornost všech rychle obrátila k radnici, z jejíž věže dva odvážní příznivci londýnského celku vyvěsili vlajku West Hamu a dokončili "převzetí" města.

Finálový zápas začne ve Vršovicích ve 21 hodin. Provázejí ho bezpečnostní opatření i omezení dopravy v okolí stadionu. Na pořádek a bezpečnost dohlíží několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní a cizinecké policie, připravení jsou i členové antikonfliktního týmu a jejich kolegové na koních, psovodi a letecká služba. Policisté monitorovali pohyb a chování fotbalových fanoušků v metropoli už několik dní před utkáním.

Za pár hodin tenhle honosný mumraj v Praze utichne a štafetu od českého hlavního města převezme Istanbul, kde se v sobotu odehraje finále Ligy mistrů.