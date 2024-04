Řeči o marodce působily trochu jako alibi, říká Levý o Plzni. Přál by si odvážnější pojetí

Viktoria Plzeň ve čtvrtek na domácí půdě remizovala s italskou Fiorentinou 0:0, čímž položila stejně rozdané karty do odvety čtvrtfinále Evropské konferenční ligy. Taktika byla jasná, neinkasovat. "To chápu, ale chybělo mi více odvahy," říká expert Stanislav Levý. Ten marodku Viktorie jako problém neviděl.

Získala Plzeň remízou to, co potřebovala?

"Výsledek Plzni dává šanci do odvety, to každopádně. Všechno zůstalo otevřené."

Jak vlastně tažení Plzně hodnotíte?

"V žádném případě bych nechtěl úspěch Plzně snižovat. Ale s veškerým respektem k soupeřům, proti kterým Viktoria nastoupila, si myslím, že byl los hodně příznivý. Platilo to o předkolech, skupině, osmifinále se Ženevou i o Fiorentině. Je to kvalitní mužstvo, ale evropská top kvalita to není. Aston Villa nebo Lille by byli daleko těžší soupeři."

Ta odpověď může vyznít malinko hanlivě, ale myslíte to spíše tak, že Plzeň může jít ještě dál?

"Hned po losu jsem věřil, že Plzeň šanci má, což se ukazuje. Příležitosti ke gólu měla, ale byla to hlavně ubráněná remíza, nicméně účel světí prostředky. Očekával bych, že Plzeň bude v domácím prostředí aktivnější a nebezpečnějších. Že třeba v některých fázích dokáže soupeře dostat pod tlak a vytvořit si na svém stadionu závary."

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Dalo by se říct, že vás Plzeň zklamala?

"Můžeme si o všem myslet, co chceme, ale důležitý je výsledek. Pro nestranného diváka by byl jistě lepší sebevědomější výkon, ale účel byl jasný. Plzni to přineslo to, co chtěla, tedy šanci do odvety. A i v ní má podle mě příležitost uspět."

A jak podle vás Západočeši k odvetě přistoupí?

"Viktoria viděla kvalitu soupeře, pravděpodobně sáhne ke stejnému způsobu hry. Zajištěná defenziva, organizovaný výkon. Ale musí být opravdu nebezpečnější dopředu, čemuž by mohlo nahrát i to, že to Italové doma více otevřou."

Tématem byla zranění Viktorie. Jak velkou roli to dle vás hrálo?

"Mluvit o tom, že chybělo deset hráčů, se mi moc nezdálo. Jestli vypadli dva nebo tři, co hrávají v základu… V těch výčtech byli i Rafiu Durosinmi, Erik Jirka, Milan Havel, ti ale chybí dlouho. Navíc se mluvilo o zraněných, kteří jsou však spíše do šíře kádru. Když se tedy podíváte na základní sestavu, třeba v porovnání se zápasem se Spartou, tak v ní žádné radikální změny nebyly. Sestava proti Fiorentině měla sílu."

Byl tedy narativ kolem marodky Plzně zveličený?

"Tak bych to asi neřekl, ale bylo to trochu využito jako alibi, že se nemůže hrát v nejlepší sestavě a podobně. Ale jak říkám, základní sestava, která nastoupila, může hrát v těch nejtěžších zápasech. Jasně, chyběl asi Sampson Dweh nebo Matěj Valenta, ale zároveň hrála záloha, která je normálně ligová. V útoku byl Tomáš Chorý, hrál Václav Jemelka, Lukáš Hejda, Robin Hranáč. Problémem mohly být varianty z lavičky, to ano, v tomto směru mohl mít trenér Miroslav Koubek svázané ruce."

Před odvetou čeká Plzeň souboj se Slavií. Co bude pro Koubka a spol. důležitější?

"Neřekl bych, že se budou více soustředit primárně na odvetu, byla by to chyba. Na druhou stranu Plzeň má jasné třetí místo. Utkání nepodcení, ale v celém kontextu, že mají těžký zápas v zádech, užší kádr a před sebou šanci historického evropského úspěchu, je pro mě jasným favoritem Slavia."