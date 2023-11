Souček zařídil pohádkovou výhru West Hamu, Arsenal těžil z remízy ve šlágru a je první

Už se zdálo, že fotbalisté West Hamu budou z Burnley odjíždět s prázdnou. V závěru zápasu si ovšem nejprve domácí vstřelili vlastní branku a výhru Kladivářů následně vykouzlil v 91. minutě Tomáš Souček (28). Manchester City v ostře sledovaném souboji remizoval na vlastním hřišti s Liverpoolem 1:1. To umožnilo Arsenalu oba celky přeskočit, když vyhrál 1:0 nad Brentfordem, a uzmout první příčku anglické ligy pro sebe. Newcastle v dalším duelu velkoklubů přejel doma Chelsea 4:1.

Úvodní ofenzivní snažení mohl domácím usnadnit Alisson, jehož laxní rozehrávku vystihl Phil Foden, ale z dobré pozice vyprodukoval pouze slabý pokus do rukavic brazilského gólmana. Na druhé straně si na centr ideálních parametrů z dílny Mohameda Salaha naskočil Darwin Núňez, nicméně stopku mu vystavil reflexivním zákrokem Ederson.

Ve 27. minutě se ve středu pole výborně uvolnil Nathan Aké a dobře načasovanou přihrávkou našel připraveného Erlinga Haalanda, který se štěstím uklidil míč ke vzdálenější tyči. Z 21 soupeřů, kterým kdy v nejvyšší anglické lize čelil, neskóroval už pouze proti Brentfordu. Norský kanonýr zároveň vsítil ve svém 48. utkání v soutěži už 50. gól, přičemž tohoto milníku v historii ligy nikdo nedosáhl rychleji.

Po změně stran odvedl dobrou práci na levém křídle nejlepší driblér anglické nejvyšší soutěže Jérémy Doku, který na konci rychlého protiútoku předal balon Juliánu Álvarezovi, ten však nabídnutou příležitostí pohrdl a přestřelil. Po rohovém kopu Citizens se mohl radovat Rúben Dias, jeho doklepnutí do odkryté branky však předcházel nedovolený atak Manuela Akanjiho na Alissona.

Osvědčenou spolupráci z prvního dějství si následně zopakovali Salah s Núňezem, nicméně druhý jmenovaný svou střelou k bližší tyči na Edersona nevyzrál. Jiný příběh už měla situace z 80. minuty, kdy Salah na hranici šestnáctky přiťukl míč Trentu Alexandru-Arnoldovi a ten křižnou přízemní ranou vyrovnal.

Hrdina posledního reprezentačního srazu Souček o sobě dal vědět hned zkraje prvního dějství, když se prodral k hlavičce, k jeho nevoli však tento pokus směřoval pouze doprostřed branky. Na druhé straně nebezpečně zahrozil po centru z pravé strany Luca Koleosho, jenže mu vystavil stopku fantastickým zákrokem Alphonse Areola. Vzápětí se italský teenager po souboji s Coufalem domáhal pokutového kopu, ale rozhodčí po přezkoumání u videa penaltu po právu neodpískal.

Krátce po změně stran se dostali domácí proti favoritovi do překvapivého vedení. Mohammed Kudus si ve své šestnáctce počínal nedovoleně, což neušlo pozornosti hlavního arbitra, který pro tentokrát již na bílý puntík ukázal. K exekuci se postavil zkušený matador Rodríguez a nabídnutou příležitostí nepohrdl. Vzápětí vnikl do opařené obrany hostí Zeki Amdouni, ale střelou na bližší tyč Areolu nezaskočil.

K vyrovnání byl po centru Vladimíra Coufala, jehož i přes reprezentační aféru postavil trenér David Moyes do základu, blízko Kurt Zouma. Jeho hlavička se však s úspěchem nesetkala. V 86. minutě odčinil svůj penaltový faul Mohammed Kudus, šikovně se totiž protáhl po pravé straně a jeho střílenou přihrávku si nešťastně srazil do vlastní sítě Dara O'Shea. V nastaveném čase se na centr ideálních parametrů z dílny Kuduse naběhl Souček, a placírkou vystřelil pro svůj tým důležité tři body.

Duel nabídl atraktivní podívanou již od úvodního hvizdu. Lépe do zápasu vstoupili domácí, na trefu Alexandera Isaka ze 13. minuty však ještě hosté dokázali do poločasu zareagovat. Klíčová pasáž utkání tak nastala až po hodině hracího času, kdy nejprve Jamaal Lascelles poslal Straky podruhé v zápase do vedení, které krátce nato navýšil Joelinton.

Hloupostí v obraně Blues pak už jen přibývalo, Reece James se totiž rozhodl nechat se vyloučit po druhé žluté. Utkání již nabralo jiný spád a Magpies plně převzali otěže zápasu, což v 83. minutě stvrdil Anthony Gordon utaženou střelou na zadní tyč. Londýňané tak přišli o solidní šňůru tří venkovních výher za sebou.

Hosté postavili základní kámen k důležité výhře už v první půli. Hlavním hrdinou se stal Marcus Tavernier, jenž se postaral hned o dva góly svého celku. Třešně dokázaly navázat na poslední ligový zápas, který rovněž vyhrály o dvě branky, a vytvořily si tak značný bodový polštář ode dna tabulky. Žiletky naopak zůstaly se ziskem pouhých pěti bodů předposlední.

Na první branku si fanoušci v malebném stánku museli počkat až do 72. minuty, kdy domácí celek, který před několika dny vymanila ze sestupového pásma 10bodová penalizace Evertonu, poslal do vedení Teden Mengi. Vzápětí sice vrátil výsledek do vyrovnaného stavu Michael Olise, ani jeho branka se ale tou poslední nestala, neboť následně přece jen překlopil misky vah na stranu nováčka ligy Jacob Brown.

Utkání se do kronik anglické ligy zapsalo ještě z jednoho důvodu, jelikož hostující kouč Roy Hodgson vyrovnal rekord Arsèna Wengera, když se z pozice hlavního trenéra postavil již proti 56. soupeři.

Domácí tým se sice dostal do vedení již ve třetí minutě, gól Anthonyho Elangy však smazal 19letý irský talent Evan Ferguson. Po zaváhání obrany The Tricky Trees dokonal v nastaveném čase úvodního dějství obrat střídající Joao Pedro. Bývalý tahoun Watfordu navíc rozhodl o konečné výhře v 58. minutě, kdy se prosadil z pokutového kopu.

Racci tak ustrážili náskok i přes naprosto zbytečné vyloučení Lewise Dunka, jenž navíc zavinil penaltu, a po sérii šesti ligových duelů v řadě bez vítězství konečně brali tři body.

Hned několikrát byli blízko k otevření skóre domácí. V prvním případě zachránil Kanonýry po hrubé chybě detailně sledovaného Aarona Ramsdala Declan Rice, jenž vykopl míč z brankové čáry. Po změně stran pak balon směřující do sítě famózně zastavil Oleksandr Zinčenko.

Důležité defenzivní zákroky navíc v samém závěru doplnil vítězným gólem střídající Kai Havertz, který byl po příchodu z Chelsea terčem téměř permanentní kritiky.

Tabulka Premier League