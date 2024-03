Sparta – Liverpool: Přál bych si, aby Salah hrál. Chceme se přece poměřovat s nejlepšími, říká Krejčí

Krejčí by byl rád, kdyby Salah nastoupil.

Když Sparta naposledy na Letné hostila Liverpool, bylo mu pouhých jedenáct let. Dnes je Ladislav Krejčí (24) kapitánem Letenských a bude chtít ve čtvrtek anglický TOP klub pokořit. "Z toho prvního zápasu si moc nepamatuji. Sparťanem jsem se stal až ve dvaceti, předtím jsem byl zbrojovák, takže nyní si to užiju mnohem víc," usmívala se opora Pražanů na předzápasové tiskové konferenci.

Liverpool bude hrát o víkendu s Manchesterem City, což je utkání, kde se asi bude rozhodovat o titulu. Vnímáte, že o to důležitější je zaskočit anglického soupeře už nyní v Praze?

"Jsme si toho vědomi. Navíc víme, že doma se cítíme mnohem lépe v evropských pohárech. Postupně si dokazujeme, že tu můžeme porazit kohokoliv. Bude to důležitý vstup a spoustu toho napoví směrem do odvety. Dá se říct, že ovlivní naše šance na postup do další fáze."

Na Spartě se bere utkání s Liverpoolem jako velká událost. Lidé zběsile shání vstupenky. Vnímáte to i vy hráči?

"Ano, celkem dost. Řešily se lístky na derby, teď zase Liverpool... Ale to je asi jediná nepříjemná věc, která je s tím spojená a kterou jako hráč řešíte. Na druhou stranu jsem rád, že u toho moji blízcí mohou být se mnou a já, oni i fanoušci jsme odměněni takovým velkým soupeřem a atmosférou, která bude."

Porovnání klíčových stoperů. Opta by Stats Perform

Bude to pro vás největší zápas kariéry?

"Je to asi nejkvalitnější tým, se kterým se zatím střetnu, takže ano, dá se to tak říct."

Řeší se, zda bude hrát Mohamed Salah. Už trénoval. Vy byste si přál, aby nastoupil?

"Byl bych za to velmi rád, protože o tom to v Evropě je. Chcete se měřit s těmi nejlepšími hráči, takže kvůli tomu chcete hrát tyto velké zápasy. Chceme se s nimi porovnávat a ověřit si, na co máme a kde jsou naše limity."

A nenabourává vám to trochu přípravu, když nevíte, kdo proti vám nastoupí?

"Ukazovali jsme si víc možností, které mohou v zápasech nastat. Z pohledu taktiky, jak se mění jejich systém, když do hry jdou jejich silné individuality, takže bychom měli být dobře připraveni."

Máte v týmu už domluvené, kdo si s kým vymění dres?

"Já si nějaké dresy v šatně vyvěšuji a myslím, že nějaké výměny budou, ale zatím jsme to vůbec neřešili."

Vybaví se vám vůbec zápas z roku 2011, kdy tu Sparta hostila Liverpool?

"Nevybaví se mi z toho nic, protože sparťanem jsem teprve od dvaceti let, předtím jsem byl zbrojovák, takže jsem viděl leda nějaký sestřih. Nyní si to utkání s Liverpoolem užiji mnohem víc."