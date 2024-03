Sparta – Liverpool: Na soupeře mám jen špatné vzpomínky, ale naše hra se nezmění, říká Priske

Jako hráč čelil Liverpoolu v dresu Portsmouthu třikrát. A ve všech případech odcházel Brian Priske (46) ze hřiště jako poražený. Nyní to chce klubu z Anfield Road vrátit jako kouč Sparty. "Nemám na ně dobré vzpomínky," ušklíbl se na středeční předzápasové tiskové konferenci dánský trenér.

Nečeká vás zápas jen proti Liverpoolu, ale také proti Jürgenu Kloppovi. Jak vás jako trenéra ovlivnil?

"Myslím, že to jsou otázky, na které nechceme my trenéři moc odpovídat. Chovám k němu obrovský respekt, protože je to jeden z nejúspěšnějších trenérů po všech stránkách, ale nerad bych vypichoval jednu konkrétní věc. Víc se soustředím na to, jak budeme hrát my, jak jsme na utkání s Liverpoolem připraveni a jakou cestou můžeme být úspěšní. Můj džob je především Sparta, ale samozřejmě mám pro Jürgena Kloppa obrovský respekt."

Liverpool se potýká s početnou marodkou, prostor dostávají i mladí hráči z akademie. Jak těžce se odhaduje, v jakém složení proti vám vyběhnou?

"Je to složitější. Sledujeme je, zajímáme se o to, ale budu se opakovat – víc nás zajímá naše taktika a náš způsob hry. Ve finále je jedno proti komu ve čtvrtek hrajeme. Ale čeká nás velká kvalita. Liverpool hraje fantastický fotbal."

Liverpool a jeho forma v posledních zápasech. Livesport

Bývalý hráč Liverpoolu a Sparty Patrik Berger v rozhovoru pro Livesport Zprávy pronesl, že jste na tom podobně, prý se na vás dobře kouká. Co vy na to?

"Vážím si všech, kteří nás chválí a dávají nám kredit za to, jakým stylem hrajeme, ale nakonec je to všechno o tom, jak pracujeme, jak k věcem přistupujeme a čeho chceme dosáhnout. Nezáleží nám úplně na tom, co si myslí ostatní, byť je hezké to poslouchat. Nyní je to o tom, abychom udrželi výkonnost a ideálně tu laťku posouvali ještě výš. V Evropě se nám to daří a vyvíjíme se přesně tak, jak si to představujeme. Teď nás čeká asi největší výzva, které jsme dosud čelili, tak uvidíme, jak jsme na tom v porovnání s top kluby."

Do osmifinále Evropské ligy jste došli ofenzivním fotbalem, hráli jste vždy otevřené partie se všemi protivníky. Změní se to ve čtvrtek?

"Nezmění, budeme hrát naprosto stejně."

Jaké jsou vůbec osobní vzpomínky na Liverpool ještě z dob vaší hráčské kariéry?

"Jen špatné... Prohrál jsem asi tři ze čtyř zápasů, které jsem proti nim odehrál, takže na ně mám jen špatné vzpomínky."

Porovnání klíčových stoperů. Opta by Stats Perform

Začínáte doma v Praze, odveta je v Liverpoolu. Dosud jste sázeli na faktor Letné a většinou se vám doma dařilo zvrátit osud ve váš prospěch... Mění to něco na způsobu vaší přípravy?

"Příprava bude stejná jako na jiné zápasy v evropských pohárech. Jasně, po mentální stránce to asi něco mění, ale jinak se budeme chystat naprosto stejně. Budou to pro nás dva různé zápasy a musíme už v Praze podat co nejlepší výkon. Věříme, že Letná nás znovu požene k lepšímu výsledku, zatlačíme na Liverpool a povede se nám znovu dobrý výsledek."

Fanoušci vyprodali sektor na Anfieldu za dvě minuty. Slušné, že?

"To je fantastické, opravdu něco... Mluvil jsem o tom již několikrát, že máme neuvěřitelné fanoušky. Podporují nás v domácích i venkovních zápasech. Jsou úžasní a važíme si toho."