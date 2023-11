Změna týmové chemie Dynamu na loupež v Edenu nestačila. Slavii zachránil mistr druhých půlí

Vedení ve fotbalové lize se minimálně na pár hodin ujali fotbalisté pražské Slavie. Ti měli sice doma v podobě trápících se Českých Budějovic na papíře snadný úkol, jenže nakonec se na tři body nadřeli víc, než leckdo čekal. Vyrovnaný stav zlomil teprve v 72. minutě šťastným gólem Mojmír Chytil (24), jemuž se míč odrazil v šestnáctce od levého stehna. Pro útočníka Slavie to byl první zásah po necelém měsíci.

Klíčovými se pro vývoj duelu staly rohové kopy Pražanů. Z toho prvního poslal domácí do vedení už v sedmé minutě Václav Jurečka, z jednoho z dalších Budějovice po rychlém protiútoku vyrovnaly zásluhou Quadriho Adedirana. Následný permanentní tlak domácích zužitkoval až v 72. minutě Mojmír Chytil, který zatím všechny ligové branky v sešívaném dresu vstřelil ve druhém poločase. První zápas bez trenéra Marka Nikla, jenž byl před pár dny odvolán, tak pro Jihočechy skončil bez bodového zisku.

Na gól diváci nečekali dlouho. První roh duelu zahrál Petr Ševčík přesně na Conrada Wallema, ten míč jen posunul na Jurečku, jenž z levé strany prostřelil Dávida Šípoše. V 15. minutě mohl udeřit sám Wallem, při protiútoku ale 25letého Slováka nepřeloboval. Tlak Slavie neustával, proto budějovické vyrovnání přišlo jako blesk z čistého nebe. Šípoš získal míč po rohovém kopu a pohotovým výkopem vyzval ke kontru Waleho Musu Alliho.

Ten uspěl proti slávistické dvojnásobné přesile kličkou a nahrál Adediranovi, který skóroval ranou k tyči. Pražané se mohli dostat zpět do vedení zásluhou Jurečky, ten však před Šípošem selhal střelou mimo. Před odchodem do šaten brankář Dynama pokračoval v kvalitním výkonu proti patičce Chytila, na druhé straně se musel činit Aleš Mandous, který zasáhl proti gólovce Jana Suchana.

Ve druhé půli jako první prověřil Šípoše z otočky Mick van Buren, bývalého spoluhráče ale Nizozemec nezaskočil. Po odehrané hodině se zase k ojedinělé akci propracoval Suchan, zpoza vápna však trefil tyč. Branková konstrukce se záhy otřásla i za gólmanem Budějovic po svižné ráně Lukáše Provoda do břevna. V 72. minutě se Slavia dočkala kýženého zásahu. Po přímém kopu se míč šťastně odrazil od nohy Chytila přímo do sítě. Jihočeši sice v Edenu naposledy bodovali v roce 2005, ovšem tentokrát k tomu měli za oněch 18 let možná nejblíž.