Sparta – Liverpool 1:5. Autobus v odvetě? Necháme ho doma, slíbil kouč Priske

Pět branek se bude sparťanům kousat těžce, ale za výkon proti Liverpoolu se stydět nemusí. Uznal to i trenér Brian Priske (46). "Mohli jsme jen bránit, ale to není náš styl. Vytvořili jsme si spoustu příležitostí proti jednomu z nejlepších týmů v Evropě. I za stavu 1:3 jsme dál chtěli hrát fotbal," hodnotil úvodní duel osmifinále Evropské ligy.

Je to pro vás hodně krutý výsledek?

"Nevím, jak moc krutý, ale rozhodně jsme nespokojeni. Hlavně s góly, které jsme inkasovali. Nicméně jsem v naší hře viděl pozitiva – chtěli jsme hrát fotbal, vytvářet si šance, a to se nám dařilo. Měli jsme jich několik, mohli jsme vstřelit i více branek než jen jednu, ale také si musíme říct, že proti nám stála velká kvalita."

Jak moc zápas ovlivnila penalta na začátku?

"Těžko se o tom mluví… Nebyl to začátek, jaký bychom si představovali. Bylo to jako loni s Kodaní, kdy jsme také inkasovali brzy, ale dokázali jsme se vrátit do zápasu. Sami jste dnes viděli, že kvalita Liverpoolu je jinde. Dokázali jsme si, že můžeme hrát dobrý fotbal i proti nejlepším týmům v Evropě. Musím prokázat respekt Liverpoolu. Byl dosud nejlepším soupeřem, kterému jsme čelili."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Pochválil jste tým za výkon i přes porážku?

"Řekl jsem hráčům, že ve finále je moje zodpovědnost, jak budeme hrát a jak k zápasu přistoupíme. Jsem na ně pyšný a mám z nich radost, za to jak k tomu přistoupili a jaký fotbal hráli. Mohli jsme jen bránit, ale to není náš styl, jakým se chceme prezentovat. Vytvořili jsme si spoustu příležitostí proti jednomu z nejlepších týmů v Evropě. I za stavu 1:3 jsme dál chtěli hrát fotbal."

Jak vám bylo, když jste sledoval, jak hráči spalují jednu šanci za druhou?

"Věděl jsem, že naši kluci projdou testem, jaký do té doby nezažili, protože Liverpool má opravdu obrovskou sílu. Viděli jsme, že mezi českým mistrem a prvním týmem anglické ligy je opravdu velký rozdíl. Samozřejmě jsem smutný, že jsme jim dovolili skórovat z takových situací a že jsme sami nedali víc než jeden gól, ale musíme respektovat sílu Liverpoolu a jeho hráčů.”

Přehled utkání Sparta – Liverpool 1:5

Jak složité bude hráče po takové prohře postavit zpátky na nohy?

"Dneska jsou určitě zklamaní, ale musíme rychle přepnout, v neděli nás čeká náročný zápas v Plzni. Kluci jsou skvělá parta, kterou mám opravdu rád. Plní vše, co po nich chceme, mají dobrou disciplínu, jsem na vážně pyšný, ale od zítra už se zase musíme chystat na ligový zápas."

Statistiky Darwina Núňeze. Opta by Stats Perform

Jaký bude váš plán do odvety? Zaparkujete v Liverpoolu před brankou autobus?

"Ne to určitě ne, možná si s sebou autobus přivezeme, ale určitě ho nezaparkujeme. Nejdřív ale musíme vyhrát nad Plzní, což je pro nás těžký zápas, až poté pojedeme do Liverpoolu. Postup už je asi těžký, ale pomyslný autobus necháme v Praze."

Kvůli čemu střídal Asger Sörensen?

"Udělal si něco se stehenním svalem…"

Jak se vám líbila podpora od fanoušků?

"Moc si toho ceníme. Hnali nás celých devadesát minut. Vím, že spousta z nich pojede i do Anglie. Snad jim uděláme radost už v neděli."