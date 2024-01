Arsenal řeší problém – přestal dávat góly. Zato Liverpool válí i s náhradníky

Slibně rozjetá sezona začíná fotbalistům Arsenalu ujíždět pod nohama. Svěřenci Mikela Artety (41) v neděli po prohře 0:2 s Liverpoolem vypadli z FA Cupu a v součtu s Premier League prohráli potřetí za sebou. Ve třech zápasech navíc dali jediný gól. V neděli jim ke zlepšení bídné bilance nepomohlo ani 18 střeleckých pokusů....

Zvlášť v prvním poločase měli Gunners dostatek šancí na to, aby zápas získali pro sebe. Jenže se jim vůbec nedaří v koncovce. V minulých třech zápasech (domácí porážce 0:2 od West Hamu United, prohře 1:2 na hřišti Fulhamu, obojí v Premier League, a nedělním frustrujícím vystoupení v poháru proti Liverpoolu) měli ohromujících 61 gólových pokusů, přičemž skórovali pouze jednou...

Zatímco 7000 fanoušků Liverpoolu oslavovalo, příznivci Arsenalu opouštěli Emirates Stadium s přesvědčením, že v přestupovém okně potřebují nového útočníka. Reiss Nelson, Kai Havertz a Bukayo Saka promarnili proti Liverpoolu slibné šance, zatímco kapitána Martina Odegaarda zastavilo břevno.

Na otázku, proč jeho tým nedokázal skórovat přes obranu Liverpoolu, jíž chyběl nemocný talisman Virgil van Dijk, Arteta reagoval mírně podrážděně. "Ano, je to frustrující, ale co můžeme dělat? Nemůžu klukům říct, aby hráli špatně, nestříleli a dali si vlastní gól. Za posledních šest měsíců jsem neviděl tým, který by si vytvořil to, co my proti nim. Nedokázali jsme z toho vytěžit maximum. Když můj tým hraje s takovou odvahou proti pravděpodobně nejlepšímu týmu v Evropě současnosti, co můžu dělat jiného než stát za ním?" uvedl.

A dodal, že absentující brazilský útočník Gabriel Jesus si vyžádal vyšetření kvůli bolesti v koleni, ale doufá, že to "není nic velkého". Z Artetových slov vyplývá, že k žádným velkým změnám v lednovém přestupovém období nedojde. A útočník, který by se ještě pokusil zachránit sezonu, podůe všeho nepřijde. "Jedna věc je, co potřebujeme, a druhá, co můžeme udělat. To, co můžeme udělat, je stát za těmito hráči."

Klopp: V první půli to nešlo

Trenér vítězů Jürgen Klopp pochválil svůj tým za to, že se dokázal vyrovnat s absencí hlavních opor i proti tak silnému soupeři. Liverpool odjel na sever Londýna bez kanonýra Mohameda Salaha, který reprezentuje Egypt na Africkém poháru národů, šéf obrany a kapitán Virgil van Dijk je mimo hru kvůli nemoci. Na marodce jsou také Dominik Szoboszlai, Andrew Robertson, Kostas Tsimikas, Thiago Álcantara, Stefan Bajcetic a Joel Matip. A bojovný záložník Wataru Endo hraje za Japonsko na mistrovství Asie.

Poslední zápasy Arsenalu. Livesport

Téměř kompletní desítka lidí do pole. "Chyběl nám opravdu solidní seznam. Takový už je fotbal. Někdy máte k dispozici všechny, což je dost vzácné, a někdy je k dispozici nemáte. Jsem hodně šťastný," řekl Klopp novinářům. A připojil, že v prvním poločase bylo vidět, že to neklape. "Nebylo to ale kvůli novým hráčům, prostě jsme měli špatný timing."

Lídři Premier League, kteří si už zajistili účast v semifinále Ligového poháru a play off Evropské ligy, nakonec zvítězili díky vlastnímu gólu Jakuba Kiwiora a přesnému zakončení Luise Díaze v nastaveném čase. "Kluci si zápas užili, alespoň ve druhém poločase. Udržet se v utkání, zvlášť venkovním, který v první půli vypadal takhle..." ocenil Němec.