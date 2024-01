Liverpool v FA Cupu vyřadil Arsenal, Manchester City jasně vykročil za obhajobou

Manchester City nedal dle očekávání Huddersfieldu šanci a ve třetím kole FA Cupu zvítězil 5:0. V sestavě favorita se sice již v osmém soutěžním utkání v řadě neobjevil Erling Haaland (23), fanoušky modrých však kromě vysokého vítězství potěšil i návrat Kevina De Bruyneho (32), jenž po dlouhém zranění odehrál téměř celou druhou půli. Dvěma góly se blýskl Phil Foden (23). Obhájce trofeje si i díky němu bez problémů došel pro 12. účast ve čtvrtém kole nejstarší klubové soutěže světa za sebou. Na další utkání se musí chystat West Ham, který jen remizoval s Bristol City 1:1. Nedělní šlágr mezi Liverpoolem a Arsenalem ovládli v Londýně hosté v poměru 2:0.

Citizens dlouho nemohli najít recept na hostující obranu, která před vlastním pokutovým územím bránila jako jeden muž a nedopouštěla se žádných velkých chyb. Domácí se dočkali až po půlhodině hry, kdy se po dorážce v pokutovém území prosadil Foden.

Chvíli nato vedli fotbalisté Manchesteru již o dvě branky, když do přihrávky Rica Lewise vložil nohu Julián Álvarez a z jeho kopaček se míč dokutálel až za brankovou čáru.

Statistiky utkání. Livesport

Třetí branku Manchesteru vstřelil v 58. minutě Oscar Bobb, na jehož tečovanou střelu neměl Lee Nicholls nárok. Chvíli na to mohl s odpovědí přijít Huddersfield, dělovku Sorby Thomase však dokázal Stefan Ortega na poslední chvíli zneškodnit.

A tak v 65. minutě přidal svůj druhý gól v zápase Foden, který zpoza vápna zvýšil již na 4:0. O devět minut později dokonali Citizens pověstného "bůra", o něhož se po přihrávce De Bruyneho chladnou střelou do levého spodního rohu postaral Jérémy Doku.

Citizens tedy podle očekávání outsidera přejeli rozdílem třídy a mohou se těšit na další kolo. Soupeře pro tuto fázi jim v pondělí 8. ledna určí los. Samotný duel se pak odehraje zhruba za tři týdny.

Trvalo pouhé čtyři minuty, než vyslal Lucas Paquetá fantastický vzdušný pas na rozběhnutého Bowena. Ten si po precizním zpracování míče poradil s brankářem a následnou ranou mezi nohy obránce Camerona Pringa otevřel skóre zápasu.

O chvíli později mohl náskok Kladivářů navýšit Pablo Fornals, nicméně Max O'Leary předvedl proti jeho pohotové ráně skvostný reflexivní zákrok. Gólman Bristolu se před pauzou stihl vytáhnout ještě jednou, když jeho pozornost otestoval James Ward-Prowse.

Statistiky utkání. Livesport

Po změně stran měli hosté obrovskou příležitost ke srovnání. Jason Knight poslal z pravé strany ostrý centr do vápna, který bránící Kurt Zouma odklonil pouze k Pringovi, jehož tvrdá rána skončila jen těsně vedle levé tyče. V 61. minutě už ale The Robins slavili, když Joe Williams vyslal do samostatného úniku Tommyho Conwaye, jenž přízemní střelou propálil Lukasze Fabiaňského.

Útočník hostí překonal polského brankáře ještě jednou, napodruhé už ale West Ham zachránil zdvižený praporek. Rozhodnout mohl v 85. minutě střídající Danny Ings, jenže bývalý kanonýr Liverpoolu z bezprostřední blízkosti nepochopitelně selhal.

Duel v hlavním městě tedy jméno postupujícího nepřinesl, a o všem podstatném se tak rozhodne až v odvetě. Již v pondělí 8. ledna se však oba celky dozví jméno svého potenciálního soupeře pro čtvrté kolo.

Začátek vyšel lépe domácím. Už ve třetí minutě brankář Aaron Ramsdale dlouhým nákopem našel Reisse Nelsona, jenž snadně obešel Alissona, ale z úhlu trefil pouze boční síť. Hráči Arsenalu zůstali aktivní a ve 12. minutě se připomněl Martin Ödegaard, ke kterému se ve vápně odrazil balon.

Kapitán londýnského celku jej ovšem napálil pouze do břevna. Kanonýři nesundali nohu z plynu ani v závěru poločasu. Nejprve Ödegaardovu ránu gólman vyrazil na roh, po němž Kai Havertz hlavičkoval těsně vedle levé tyče. Na samém konci první půle se konečně ozval i Liverpool. Pumelici Trenta Alexandera-Arnolda dokázal Ramsdale vytáhnout na horní tyč.

Statistiky utkání. Livesport

Ve druhé půli začal aktivně opět Arsenal. Bukayo Saka se s míčem dostal za obranu, ale k zakončení nedoběhl, neboť se skvěle vrátil Joe Gomez. Ten o pár chvil později vyzkoušel štěstí na opačné straně hřiště, jeho rána ovšem proletěla nad břevnem. Krátce před hodinou hry předvedli Kanonýři povedený signál u přímého kopu, nicméně Saka poslal balon vysoko nad.

K další příležitosti se anglický křídelník dostal po 70 minutách hry, bránu však znovu netrefil. Po chvíli zahrozili i hosté. Luis Díaz se uvolnil a nebezpečně vypálil. Skvělým zákrokem se proti ráně předvedl Ramsdale a z následného rohového kopu Diogo Jota napálil břevno. Liverpool nadále tlačil a nakonec se mu to vyplatilo, když si v 80. minutě srazil míč do vlastní sítě po přímém kopu Kiwior. Závěrečný tlak kanonýři nevyužili, naopak ještě jednou inkasovali. Rychlý protiútok zakončil Díaz přesně do pravé šibenice.

