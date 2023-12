Manchester City triumfem na MS klubů přepsal anglické kroniky. Bronz putuje do Egypta

Manchester City porazil ve finále mistrovství světa klubů Fluminense 4:0. O osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto již v první minutě, kdy se prosadil Julián Álvarez, jenž přidal v závěru střetnutí i druhou trefu. Citizens se tak stali držiteli pěti trofejí současně, k čemuž došli jako první anglický tým v historii. Svěřenci Pepa Guardioly tak částečně napravili nepřesvědčivou formu v Premier League a pod vedením španělského trenéra dosáhli na svůj první pohár z klubového šampionátu. Bronz získalo egyptské Al-Ahlí, které přestřílelo Urawu 4:2.

Již v úvodu utkání se ovšem radoval Álvarez. Dalekonosná střela Nathana Akého se totiž odrazila od levé tyče přímo před prázdnou bránu a mladý kanonýr nezaváhal. Citizens v duelu nadále dominovali a jejich snaha se ve 27. minutě přetavila v již dvougólové vedení. Byl to opět Aké, který průnikovou přihrávkou vyslal do šance Phila Fodena a ten s pomocí nechtěné teče Nina dostal míč až za záda bezmocného gólmana.

Trápení brazilského celku se pokusil prolomit hlavičkou po centru od rohového praporku Jhon Arias, proti byl však Ederson, kolumbijský záložník se navíc nacházel v ofsajdovém postavení. Netrvalo dlouho a světlemodří se po změně stran opět dostali do gólové šance. Brankář Fluminense se ale tentokrát zatvrdil a zlikvidoval jak pokus Jacka Grealishe z hranice pokutového území, tak následnou dorážku hlavou Bernarda Silvy.

Známkování hráčů Manchesteru City. Livesport

Jen o chvíli později zkusil své štěstí Foden, ani jeho přízemní rána k pravé tyči ovšem neslavila úspěch. V 72. minutě se již mohl radovat. Álvarez si na levé straně pokutového území převzal balon a po zemi vyslal centr před bránu, kde třiadvacetiletý útočník pomocí skluzu dopravil míč do sítě. Právě asistent u třetího gólu si navíc připsal i finální tečku v podobě nechytatelné střely k levé tyči.

Nervózní honba za bronzovými medailemi začala nepřesnostmi v kombinaci na obou stranách. K pozdvižení v táboře egyptských fotbalistů došlo po sérii hraničních zákroků v pokutovém území, americká sudí Tori Penso však faul od obránců Urawy nezaznamenala. Al-Ahlí se tak prvního gólu dočkalo v 19. minutě, kdy po nejistém zákroku brankáře dorážel do zcela odkryté sítě Yasser Ibrahim.

Záhy Acuki Ito podklouzl na hranici šestnáctky a daroval Tauovi jednoduchý zápis do kolonky střelců. Japonci na sklonku poločasu snížili, když šťastně odražený míč uklidil do sítě José Kanté. Po změně stran se Urawa dočkala po ruce Mohameda Hanyho pokutového kopu. Ten si vzal na starost Alexander Scholz a zamířil doprostřed brány. Afričané si však vzali vedení zpět po hodině hry, kdy si razantní zakončení Aliho Maaloula srazil do vlastní sítě Koizumi.

Statistiky utkání. Livesport

Penaltové odměny se v 75. minutě dočkal i egyptský celek, Maaloul však pokutovým kopem pohrdl a vyslal míč přímo na padajícího gólmana. V závěru se parádním zákrokem vytáhl zkušený Mohamed El Shenawy, když na poslední chvíli vyrazil nad břevno pohotové zakončení Scholze. Zaváhání z penaltového puntíku napravil Maaloul v nastaveném čase, na vítězství dal totiž razítko nechytatelnou ranou z přímého kopu.

Výsledky MS klubů