Mám své chyby, rasismus mezi ně ale nepatří, říká trenér Rada a váží si podpory veřejnosti

S Duklou kráčÍ za postupem do první ligy, on sám ale v tuhle chvíli ještě netuší, zda dokončí sezonu v té druhé. Možná ani to, zda za dva týdny neukončí kariéru úplně. Uznávaný trenér Petr Rada (65) prožívá jedny z nejtěžších chvil v životě. V prvním jarním kole se dostal do roztržky s koučem Zbrojovky Tomášem Poláchem, v návalu emocí ho počastoval slovy "Zoufalče cikánskej" a od disciplinárky za to dostal rekordní trest. Zákaz činnosti na osm měsíců, k tomu pokutu 80 tisíc korun. Zkušený kouč se okamžitě odvolal, nicméně ještě dva týdny bude žít v nejistotě. Jak celou kauzu snáší a jaký je jeho pohled na věc? Nejen o tom promluvil pro eFotbal.cz.

"Co se kolem mě teď děje, není ani trochu příjemné, nesu to opravdu dost těžce. Popravdě, nemůžu se s tím vůbec vyrovnat. I když se to snažím z hlavy vytěsnit, prostě to nejde. Jediné, co mi dodává alespoň nějakou vzpruhu, je podpora veřejnosti. Ať už mladí, nebo staří, mám pocit, že drtivá většina z nich stojí v tomhle za mnou. Chtěl bych za to lidem poděkovat. Kdo mě zná, ten ví, že žádný rasista fakt nejsem. Mrzí mě, co se stalo, rasový podtext v tom ale vůbec nebyl. Tím si může být každý jistý," podotkl Rada smutným tónem a připomněl, že jeho vztahy s Poláchem zůstaly dál v pořádku.

Rasistou prý není

"Volali jsme si hned po zápase. Tomášovi jsem se omluvil a on to přijal. Já řekl něco jemu, on něco mně. Po bitvě jsme si podali ruce. Mezi námi je to dávno uzavřená věc. Řekli jsme si, že až se příště potkáme, dáme kafe, žádná zlá krev mezi námi není ani nikdy nebyla. I proto mě tolik mrzí, co jsem mu řekl. Stejně jako to, jaký monster proces z toho vzniknul. Jsem z toho pořád vykolejený, možná mi to i přijde lehce nefér vůči mé osobě. Rasista totiž prostě nejsem. Kdybych na Tomáše nebo na kohokoliv jiného řval nadávky nejhrubšího zrna, dostal bych třeba dva zápasy, spíš by to ale nikdo neřešil. Přitom alespoň v mé hlavě bych tím člověka urazil mnohem víc," nastínil trenér Dukly pohnutky ve své mysli.

Přiznává, že použít dané slovo byla velká chyba, v afektu si to ale neuvědomil. Nic rasistického v tom navíc neviděl. "Rozhodně ne. Jestli si někdo myslí opak, tak vážně nemá pravdu, notabene Tomáš romské národnosti ani není. Samozřejmě chápu, že je jiná doba, že je tohle slovo dneska hodně citlivé, bohužel jsem ale starší generace, vyrůstal jsem na vesnici. Za nás jsme si nadávali tisíckrát hůř, pak jsme zašli na pivo a nikdo to dál neřešil. Pro mě je tak zcela zásadní, že Tomáš mou omluvu přijal. Že v tom nehledal nic víc," poznamenal Rada, který je fotbalovým recidivistou. S rasismem však nikdy předtím problém neměl.

Petr Rada s výší trestu nesouhlasí. Opta by Stats Perform

"Samozřejmě je pravda, že jsem během kariéry udělal několik přestupků, nezříkám se toho. Jsem horkokrevná povaha, za všechny prohřešky jsem ale vždycky zaplatil, byl jsem za ně potrestaný. Navíc fotbal dělám přes 40 let a myslím, že je za mnou kus dobré práce. Upřímně, kolik roků mám v trenéřině ještě před sebou? Dva, možná tři? Jestli mi je chce někdo sebrat, aby ze mě udělal odstrašující případ, tak teď nejspíš může. Neustále budu ale zdůrazňovat, že rasista nejsem. Udělal jsem chybu, to ano, dostat za ni osm měsíců mi však přijde hrozně moc. Byl by to možná největší fotbalový trest v dějinách. Ještě udělený za něco, co vůbec nebylo tak myšlené," podotkl Rada, jehož flastr je zatím nepravomocný.

Odvolací komise FAČR by měla rozhodnout za dva týdny, do té doby může rodák z Dejvic trénovat. V pátek dovedl Duklu k vítězství 2:1 v Jihlavě. "Snažím se koncentrovat na fotbal, s hráči jsme si všechno vysvětlili. Osobně bych ale chtěl, aby moje situace byla vyřešená co nejdřív. Doufám, že s pozitivním výsledkem, ale to už nezáleží na mně. Jen bych byl moc rád, kdybych mohl před komisi předstoupit a říct jí svůj pohled na věc. Minimálně všechny ujistit, že žádný rasismus v tom opravdu nebyl," zdůraznil bývalý kouč české reprezentace i obou pražských "S", který je odhodlaný za svou pravdu bojovat.

Dukla vévodí druhé lize. (3.4.) Livesport

I když se psalo o tom, že v případě potvrzení původní výše trestu by ukončil kariéru, v rozhovoru pro eFotbal.cz to nepotvrdil. "Tohle někde zaznělo, já jsem ale z boje nikdy neutíkal. Nikdy jsem nic nevzdal a nevzdávám se ani teď. Podal jsem odvolání, protože ho vidím jako opodstatněné. Pokud bych měl vážně dostat tak velký trest, v mých očích by to bylo zkrátka nespravedlivé. A asi si to nemyslím jen já. Nechci se tím obhajovat, ale prošel jsem spousta kluby, odtrénoval jsem možná tisíc zápasů. Kdybych byl tak špatný člověk, tuhle kariéru bych za sebou asi neměl. Myslím, že i z toho dá posoudit, jestli v tom rasismus byl, nebo ne," prohodil Rada, jehož Dukla stojí pevně za ním.

Majitel klubu Petr Paukner mu v těžkých časech vyjádřil podporu. "Nechci mluvit za něj, ani jemu se ale tak vysoký trest samozřejmě nelíbí. Vyslechl si můj názor na věc a sdělil mi, že podáme odvolání. Jsem jeho zaměstnanec, celá tahle kauza mě trápí i vůči němu. Mrzí mě, co jsem řekl, ale nemyslel jsem to tak, už to bohužel nemůžu vzít zpátky. Teď uvidíme, jak to se mnou dopadne. Mám své chyby, rasismus však mezi ně nepatří. Nevím, co dál k tomu říct," uzavřel zastřeným hlasem trenér, jehož Dukla je v čele druhé ligy o čtyři body před Vyškovem.