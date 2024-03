Předseda komise Baček: Radův výrok se nedá omluvit ničím, ani vyšší mírou emocí

Předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) Richard Baček uvedl, že rasistický výrok trenéra druholigové pražské Dukly Petra Rady (65), za který dostal ve čtvrtek rekordní osmiměsíční trest, se nedá ničím omluvit. Dejvický klub webu potvrdil, že zkušený kouč se proti trestu odvolá.

Rada se provinil v duelu úvodního jarního kola, který skončil na Julisce 3:3. Brněnskému trenérovi Tomáši Poláchovi řekl "zoufalče cikánskej". Vedle zastavení činnosti za to dostal pokutu 80 tisíc korun. "Jako disciplinárka si myslíme, že takové výroky bez ohledu na to, kdo je používá, nepatří do jakékoli fotbalové soutěže, natož do profesionální. Nedají se omluvit ničím, ani vyšší mírou emocí," prohlásil Baček v rozhovoru pro iDNES.cz.

"Výrok jsme kvalifikovali do paragrafu 67a disciplinárního řádu, který se týká projevů rasismu. Je to speciální skutková podstata, která je v řádu teprve několik let a postihuje takto motivované výroky. Podle tohoto ustanovení se trestají jak kluby, tak fyzické osoby: Fanoušci, členové realizačního týmu, hráči. Horní sazba je stanovená na pět let, pokuta může být až do výše 100 tisíc," dodal.

Komise se nakonec shodla na osmiměsíčním trestu. "Když jsme vyhodnotili, jaká slova padla, okolnosti, za kterých padla, a že padla veřejně, shodli jsme se s kolegy, že použijeme trest spíš na spodní hranici. Peněžitý trest jsme naopak volili na vyšší hranici, protože v profesionální soutěži symbolické tresty nejsou na místě," uvedl Baček.

Radův výrok nechápe. "Osobně můžu říct, že slova, která použil pan Rada, považuji za velmi špatná. Z jeho strany sice padají argumenty, že není rasista, ale já se pak musím ptát, proč taková slova říká? Když už chce někoho urazit, dehonestovat, proč ještě přidá dovětek, který se vztahuje k etniku či rase?" podotkl.

Komise podle něj přihlédla i k tomu, že bývalý reprezentační obránce a kouč Teplic, Jablonce, Liberce nebo obou pražských "S" byl v průběhu trenérské kariéry opakovaně trestán. "Za poslední dva roky jsme ho u nás měli už potřetí. Poprvé nadával divákům a dostal důtku, podruhé vyhrožoval rozhodčímu," konstatoval Baček. V říjnu Rada dostal třízápasový distanc a pokutu 30 tisíc korun za to, že během utkání v Chrudimi vyhrožoval asistentovi rozhodčího Tomáši Mokruschovi.

Rada v rozhovoru s ČTK řekl, že svůj výrok nepovažuje za rasismus a že výši trestu nechápe. Vzhledem k vysokému trestu je také připravený na lavičce Dukly skončit. Proti trestu se odvolá, což dnes v prohlášení potvrdili i Pražané. "Trest uložený Petru Radovi považuje klub za bezprecedentní a nepřiměřený. Trenér se proti trestu rozhodnutí odvolá a vyžádá si od disciplinární komise podrobné odůvodnění jejího rozhodnutí a na jeho základě pak zváží další postup," informovala Dukla, která vede tabulku o dva body před Vyškovem.

