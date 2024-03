Rasismus mi bere radost ze hry, řekl emotivní Vinícius. Španělsko opustit neplánuje

Útočník Vinícius Júnior (23) se rozbrečel během tiskové konference před úterním přípravným zápasem brazilských fotbalistů proti Španělsku, když mluvil o rasistických urážkách, kterým často čelí během angažmá v Realu Madrid. Rychlonohý Brazilec uvedl, že mu tyto události berou radost ze hry. Ve španělské lize ale hodlá zůstat.

"Je to hodně smutné, čím jsem si tady prošel," řekl Vinícius. "Je to těžké. Bojuji proti tomu už dlouho. Je to vyčerpávající, protože máte pocit, že jste v tom sami. Podal jsem tolik oficiálních stížností, ale nikoho nikdy nepotrestali," uvedl brazilský reprezentant. "Stále více ztrácím chuť hrát. Ale budu bojovat dál," prohlásil Vinícius, který působí v Realu od roku 2018.

O odchodu ze Španělska, které loni v květnu označil za rasistickou zemi, neuvažuje. "Tím by rasisti dosáhli svého. Zůstanu tady, budu hrát za nejlepší klub na světě, dávat góly a vyhrávat tituly. A lidé se budou muset dívat na můj obličej ještě dlouho," uvedl dvojnásobný vítěz španělské ligy, který předloni s Realem ovládl i Ligu mistrů.

Od hráčů v La Lize prý cítí podporu a prohlásil, že nepovažuje Španělsko za rasistickou zemi. Mnoho rasistů v něm ale podle něj žije a spousta z nich chodí na stadiony. "To se musí změnit. Lidé možná opravdu nevědí, co je rasismus. Je mi třiadvacet a musím řadu lidí poučit o rasismu a o tom, jaký dopad má na mě a moji rodinu doma," řekl Vinícius, kterého mezinárodní federace FIFA loni pověřila vedením zvláštní komise proti rasismu.

Sám čelí kritice za provokativní chování a uznal, že by se měl na hřišti někdy chovat lépe. "Ale snad se bude méně mluvit o tom, co dělám špatně já, a více o tom, jak mě urážejí," uvedla opora vedoucího týmu španělské ligy.

Úterní zápas Španělska s Brazílií na stadionu Realu je součástí kampaně proti rasismu Jedna kůže.

