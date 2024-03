Splněný sen? Mladíci Dukly si sami vyjednali zápas s Realem Madrid, ještě ale hledají pomoc

V dobách báječných let pražské Dukly nebyl nikdo z nich na světě, přesto dres kdysi slavného českého klubu hrdě nosí a moc rádi by zase byli u toho, až se tým z Julisky střetne se světovým fotbalovým gigantem. Mladí kluci z Dukly si vysnili zápas s Realem Madrid. A co víc, dokonce si ho už sami dokázali vyjednat!

Jedenáct mistrovských titulů získala pražská Dukla, úspěšně hrála evropské poháry, měla ve svém středu nejlepšího fotbalistu světa Josefa Masopusta a v dobách své největší slávy podnikala i zámořská turné, o nichž napsal knížku Ota Pavel.

Oprášit zašlou slávu a znovu představit ikonické dresy ve světě se nyní rozhodla parta mladíků. Úplně mimo dospělý fotbal vznikl v jednom z mládežnických týmů nápad zažít utkání s elitním soupeřem. "Zahrát si s předním evropským klubem? Nejdřív si většina z nás myslela, že je to nesmysl," vypráví čerstvě sedmnáctiletý Martin Mikulík, který společně s o rok mladším kamarádem a spoluhráčem Davidem Leidlem začal obepisovat a obvolávat všemožné adresy, aby se vysněnému měření sil přiblížili.

"Během posledních tří měsíců jsme vedli jednání přes agentury i fotbalové agenty o možnosti uspořádání přátelského utkání s týmy, jako jsou například Manchester City, Manchester United, Lipsko, AC Milán nebo Inter Milán. A nakonec se povedlo něco neskutečného - domluvit zápas s Realem Madrid a ještě k tomu jeden nebo další dva zápasy se španělskými prvoligovými týmy naší věkové kategorie," říká nadšeně Leidl.

Real Madrid byl ze všech klukovských přání na prvním místě. "Vypátrali jsme, že poslední zápas mezi jakýmkoliv týmem Dukly Praha a Realem Madrid proběhl naposledy v roce 1964, tedy před 60 lety. Navíc se nám nepodařilo dohledat žádný zápas českého týmu s Realem v naší věkové kategorii," dodává Martin Mikulík.

Jiří Čadek, Pirri a Santamaria v utkání Real – Dukla 4:0 v evropském poháru 1964. Profimedia

Dnes už skoro zapomenutý dvojzápas Realu s Duklou v listopadu a prosinci roku 1964 zvládl lépe “Bíly balet” díky výsledkům 4:0 a 2:2. Na Santiago Bernabeu tehdy přišlo 67 tisíc diváků, odveta se hrála na strahovském stadionu před 40 tisíci fanoušky.

Cesta do fotbalu zaslíbeného Španělska je v plánu po skončení sezony a mladíci z Dukly vědí, že to zřejmě bude i jejich poslední společná akce. Čeká je totiž přesun z dorostenecké kategorie mezi juniory.

"I když nás vedení Dukly v naší iniciativě silně podporuje, klubový rozpočet bohužel nedovolí plně tuto šestidenní cestu uhradit. Samozřejmě počítáme s tím, že každý z hráčů přispěje částkou z rodinného rozpočtu, ale i tak nám stále chybí dost, abychom celou akci po finanční stránce zabezpečili," říká David Leidl.

Mladá parta z Dukly, která je ve své kategorii šestým nejlepším českým týmem, se dříve sama zapojovala do dobročinných akcí, pomáhala organizovat sbírku pro nevidomé fotbalisty nebo se každý rok účastní dobročinných běhů. Pro většinu z kluků možná bude zápas s Realem odměnou za léta fotbalové dřiny a zároveň vrcholem kariéry i splněním snu.

Podpořit mladíky, kteří si sami vyjednali zápas se zřejmě nejslavnějším fotbalovým klubem světa, můžete prostřednictvím sbírky na portálu Donio.