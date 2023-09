Ranní úder Rosy Žižkov k další výhře nenasměroval. Zbrojovka nezvládla derby

Varnsdorf zůstane ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE i po 10. kole jediným celkem bez výhry. Severočeši prohráli v Prostějově 0:1 a jsou nadále poslední se čtyřmi body. V souboji sousedů ze středu tabulky mezi Chrudimí a Žižkovem se urodila remíza 2:2, o níž rozhodl v závěru domácí Václav Míka. Dukla prolomila bídnou sérii a bere tři body za výhru nad Kroměříží. Zbrojovka nezvládla jihomoravské derby, s Vyškovem doma prohrála 0:1 a vítězové poskočili do čela tabulky.

Krátce po úvodním hvizdu dopoledního klání poslal hosty do vedení Brazilec Bernardo Rosa. Po vyrovnávací trefě Východočechů ještě z prvního poločasu vrátil Pražanům náskok v 51. minutě hlavičkující obránce Marek Richter. Domácí však v závěrečných minutách vybojovali bod zásluhou Míky a prodloužili tak ligovou sérii neporazitelnosti na pět zápasů.

Hanáci mohli jít už v úvodu do vedení, ale nařízenou penaltu zahodil Robert Bartolomeu. Nepotrestaný faul však domácí mrzet nemusel, protože se ve 35. minutě prosadil Petr Jaroň. Souboj dvou nejhorších týmů soutěže tak zvládli lépe domácí, kteří byli před začátkem zápasu na nelichotivém prvním místě v počtu inkasovaných branek.

Tým z hlavního města odčinil poslední porážku s Opavou a současně prolomil sérii tří ligových duelů v řadě bez vstřelené branky, když již ve 13. minutě otevřel skóre Jan Peterka. Poté dvěma trefami napříč poločasy utkání rozhodl Lukáš Matějka, jenž je v klubu na dvouletém hostování z Plzně. Domácí se tak alespoň dočasně dotáhli na čelo soutěže.

Utkání střelecky otevřel po čtvrthodině hostující Filip Blecha, jenž strávil v dresu soupeře celé čtyři sezony. V 69. minutě ovšem dokázal kontrovat skrytou tečí Martin Šubert. Rytíři tak zůstali jako jediní v lize neporaženi a sérii bez prohry natáhli už na 10 zápasů. Reprezentační pauza však domácím tolik neprospěla, když před třemi dny překvapivě vypadli z MOL Cupu s Velvary.

Do rychlého vedení poslal hosty umístěnou hlavičkou Filip Štěpánek, jehož zásah byl jediný přesný v celém utkání. Flinta tak poprvé od začátku srpna padla, a promarnila tak skvělou šanci dostat se do čela soutěže. To naopak zaslouženě okupuje právě nedaleký Vyškov, jenž má na svém kontě už o 10 vstřelených branek více než Zbrojovka.