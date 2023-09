Anketa k derby: Máme lepšího brankáře, má jasno Němeček. Víc věřím Slavii, říká Hušbauer

Už v neděli si to Slavia doma v Edenu rozdá se Spartou v přímé bitvě o průběžné první místo v tabulce FORTUNA:LIGY. Jaké bude 308. derby pražských rivalů? Redakce Livesport Zpráv oslovila experty, aby v anketě popsali své predikce. Kdo je favoritem? Který z brankářů je lepší? A jak zápas dopadne? Přesně to se pokusili zodpovědět Václav Němeček, Luděk Zelenka, Miroslav Jirkal, Josef Hušbauer a Lukáš Zelenka.

ANKETA k derby pražských S:

1) Kdo je pro vás momentálně lepším týmem a proč?

2) Kdo má lepšího brankáře a proč?

3) Jak dopadne derby a proč?

Václav Němeček

bývalý hráč Sparty a reprezentant

Kdo je pro vás momentálně lepším týmem a proč?

"Za mě těžko říct. Upřímně, v tomhle směru to vidím jako vyrovnané. Sparta ale hraje poslední dobou hodně dobře. Líbí se mi, že chce neustále dávat góly, což dřív tak nebylo. Už jí nestačí 1:0 či 2:0, ale jede pořád dál, po skvělé zvládnuté odvetě s Dinamem Záhřeb odehrála výborný zápas i se Slováckem. Chce se mi tedy říct, že lepší tým máme my. Spíš to ovšem vidím jako vyrovnané."

Kdo má lepšího brankáře a proč?

"Myslím si, že určitě my. Peter Vindahl se fakt ukázal jako skvělý gólman. Je sebevědomý a nedělá moc chyby, alespoň já si žádnou zásadní nevybavuji. Za Slavii chytal Ondra Kolář, dva zápasy se mu ale příliš nevydařily a na jeho místo šel hned Aleš Mandous. Ten teď toho nemá tolik odchytáno, takže na tomhle postu máme určitě výhodu. Navíc právě brankář hraje v derby hodně důležitou roli. Může udělat lacinou chybu i dva góly chytit. Od jeho výkonu se pak všechno další odrazí."

Jak derby dopadne a proč?

"Věřím tomu, že můžeme vyhrát. Kluci jsou sebevědomí a mají velmi dobrou formu, nicméně mi z toho vychází spíš remíza. Tipnu si 1:1, 2:2."

Miroslav Jirkal

trenér, bývalý reprezentační analytik

Kdo je pro vás momentálně lepším týmem a proč?

"V současné chvíli je to podle mě Sparta, protože se zlepšila herně, má formu, umí udeřit do volno po zisku míče, má zabijácký instinkt a využije toho i proti Slavii.“

Kdo má lepšího brankáře a proč?

"Sparta. Peter Vindahl ji dokáže podržet v pravou chvíli. Má svůj osobitý styl, je celkem vysoký, takže působí nekoordinovaně, ale když tým potřebuje od něho pomoct, tak pomůže. Líbí se mi na něm, že umí zblížit hráče v šanci a jeho pokus zlikvidovat. V tom je silný.“

Jak dopadne derby a proč?

"Pro mě favoritem je Sparta. Ale vzhledem k tomu, že se to hraje na Slávii, tak vlastně v Slávii je doma těžko k poražení. Tak si myslím, že to bude remízový zápas."

Josef Hušbauer

bývalý hráč Sparty a Slavie

Kdo je pro vás momentálně lepším týmem a proč?

"Tak co se týká ofenzivy, tak nyní vypadá lépe Sparta. Daří se jí, dává víc gólů a věří si. Slavia má se střílením branek problémy. Je vidět, že umí dostat soupeře pod velký tlak, ale nedokážou vstřelit více gólů. Vepředu se trápí. Takže si myslím, že je na tom lépe Sparta.“

Kdo má lepšího brankáře a proč?

"Asi opět Sparta. Vidíme, že ve Slavii se kluci prohodili poté, co Ondra Kolář udělal pár velkých chyb a do branky šel Aleš Mandous. Naopak Vindahl od svého příchodu do branky nikoho nepustil, chytá stabilně.“

Jak dopadne derby a proč?

"V tabulce je to mezi nimi hodně vyrovnané a nevidím u nich vyloženou slabinu. Naopak si myslím, že především v ofenzivě mají oba týmy velkou sílu. Rozhodnou detaily, ale víc věřím asi Slavii, protože hraje doma. Lidé ji poženou za výhrou a nepřekvapilo by mě, kdyby tak utkání i dopadlo."

Lukáš Zelenka

bývalý hráč Sparty

Kdo je pro vás momentálně lepším týmem a proč?

"Momentálně vidím v lepší formě Spartu, v útočné fázi jsou velmi silné oba týmy, ale dle mého názoru má slabší obranu Slavia. Navíc vidím sílu i v sehranosti, kdy Sparta tolik netočí sestavu."

Kdo má lepšího brankáře a proč?

"V obou mužstvech je první dvojice brankářů na velmi dobré úrovni. Na straně Slavie se občas stane hrubka, to u Sparty mi to tak nepřijde. Jen je škoda, že svou brankářskou jedničku hledá Sparta stále v zahraničí. Rozdíl nevidím ani tak v gólmanovi, ale hlavně v samotné obraně Slavie. Je slabší a pak musí její brankář řešit více nebezpečných situací."

Jak dopadne derby a proč?

"Derby v Edenu skončí nerozhodně a za bod bude ráda Slavia, protože Sparta bude lepší. Věřím v jejich lepší formu a rozpoložení. Slavii ale hodně pomůžou fanoušci. To, co se teď děje na stadionech Sparty a Slavie, je nádhera. A Sparta bude určitě nebezpečnější ve standardních situacích."

Luděk Zelenka

bývalý hráč Slavie

Kdo je pro vás momentálně lepším týmem a proč?

"Jsou dva úhly pohledu. Kdo je lepší tým, o tom rozhoduje dlouhodobé měřítko a sám úplně nevím, na jakou stranu se přiklonit. Zato mám jasno v tom, kdo má lepší aktuální formu. Logicky je to Sparta. Zatímco ta působí jako neuvěřitelně sebevědomá, Slavia se nyní malinko hledá.“

Kdo má lepšího brankáře a proč?

"Lepšího brankáře má Slavia. Když tedy beru, že chytat bude Aleš Mandous, což se všeobecně očekává. Porovnávat výkonnost jeho a Petera Vindahla je samozřejmě extrémně složité, Aleš má však s derby už zkušenost. Znalost atmosféry i toho zápasu jako takového bude pro něj velkou výhodou, navíc už bude dostatečně rozchytaný. Vindahl samozřejmě taky, v derby to však pro něj bude premiéra.“

Jak derby dopadne a proč?

"Vzhledem k aktuální formě, o které jsem mluvil, je pro mě mírným favoritem Sparta. Domácí stadion, hlavně skvělá Tribuna Sever, ale požene Slavii dopředu, za mě to bude spíš remíza. Je to ovšem věštění z křišťálové koule. Tento zápas nemá favorita a rozhodovat ho budou detaily. Něco mi však říká, že by z toho mohl být výsledek 1:1.“