Ligový semafor: Loni o záchranu, letos míří Teplice do skupiny o titul. Sparta je rekordně rudá

Za posledních pět let nebyly Teplice v tabulce FORTUNA:LIGY po 30. kole výš než na 10. místě. To by se mohlo v aktuální sezoně změnit. Skláři chytili slinu a pokukují po skupině o titul – na šestou Mladou Boleslav ztrácí pouhý bod, na pátý Baník jen dva. Výraznou měrou za to mohou domácí výkony, na Stínadlech totiž výběr Zdenka Frťaly neprohrál již šest zápasů v řadě.

Zelená – V Teplicích plus 10

V kontextu minulých sezon to vypadá na velkou senzaci. Teplice jsou v tabulce FORTUNA:LIGY pouhý bod od skupiny o titul a jen dva body ztrácí na páté místo. Severočeši pod trenérem Zdenkem Frťalou jedou tabulkou nahoru.

Přitom loni po 23 kolech měli o 10 bodů méně, krčili se na 14. místě a hráli skupinu o záchranu.

Statistiky utkání Teplic s Libercem. Opta by Stats Perform

Letos je zcela jiný příběh. Velkou zásluhu na tom mají Stínadla, kde Skláři neprohráli už šest zápasů v řadě. "Je tu takové bratrství, týmovost. Hráči jsou nastavení tak, že jeden za druhého hrábne. Funguje to. Nikdo není uražený, když jde třeba za béčko. Díky tomu hráči předvádí výkony, jaké předvádí," naznačil kouč, co stojí za teplickým vzepětím. Poslední porážku na Stínadlech pamatují v říjnu minulého roku s Baníkem.

Teplice pokukují v tabulce F:L po skupině o titul. Livesport

Frťala si víkendovou výhrou nad Libercem srovnal bilanci – Teplice vedl v 30 ligových zápasech a je na deseti výhrách, remízách a prohrách, což je v konečném důsledku 44 % úspěšnost.

Oranžová – Hradec Králové

Konzistence je dobrá věc, pokud se ale člověk netočí v kruhu. Své by o tom mohli vyprávět v Hradci Králové, kde na výhru čekají už pět zápasů a poslední čtyři ligové duely skončily remízou. Sázkaři věrni kříži jásají, v Malšovické aréně už tolik ne.

Plichtou do angažmá u Votroků vkročil i nový trenér David Horejš. V Jablonci, kde v minulosti působil, Východočeši dokonce vedli díky trefě Spáčila, ale domácí výběr záhy vyrovnal z penalty a tím bylo skóre zápasu uzavřené.

"Jeli jsme do Jablonce hrát na výhru, začali jsme dobře, ale proti vám stojí takový soupeř a my jsme udělali nějaké chyby, navíc jsme některé naše nadějné situace v útoku špatně řešili," poznamenal nový šéf hradecké lavičky.

Hradec tak dál útočí na rekord české ligy v počtu remíz v řadě – drží ho Olomouc, která v období od listopadu 2007 do března 2008 plichtila hned sedmkrát za sebou.

Červená – Rekordně rudá Sparta

Sedm. To se nebavíme o kultovním snímku Davida Finchera, ale o počtu červených karet, které obdržela Sparta v aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY. Mezi hříšníky se od startu sezony zapsali Ladislav Krejčí (dvakrát), Lukáš Sadílek, Adam Karabec, Victor Olatunji, Martin Vitík a v nedělním derby Angelo Preciado.

A to k Pražanům byli sudí ještě mírní – jak na sociální síti X upozornil účet CSFOTBAL, čtyři další červené (Kairinen, Preciado, Wiesner, Ryneš) muži s píšťalkou podle Komise rozhodčích přešli a jednu (Olatunji) udělili neprávem.

"Trenér nás před zápasem upozorňoval, že červených už je poměrně dost," přiznal po zápase se Slavií stoper Asger Sörensen. Přesto si jeho ekvádorský spoluhráč nevzal slova k srdci, po Bořilově faulu slávistickému kapitánovi oplácel, za kopnutí musel ze hřiště pryč a vynechá tak minimálně utkání v Plzni.

