ANALÝZA: Slavia v Plzni bez vážnější šance, odstřižený Jurečka. Hvězdou byl centrující Kopic

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek potvrdil, že to na svého kolegu na lavičce Slavie Jindřicha Trpišovského umí a i podruhé v sezoně ho v lize porazil. Plzeň podala během pár dní další výborný obranný výkon a po Fiorentině odjel z Doosan Areny bez vstřeleného gólu i kloudné možnosti jej vstřelit další tým evropského formátu.

Plzeň přitom za sebou neměla v lize příliš povedené období. Po domácí prohře s Libercem si odvezla pouze bod z Karviné a chuť si spravila až ve čtvrtek, když vydřela ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy bezbrankovou remízu s Fiorentinou. To slávisté na tom byli lépe. Minulý víkend se po dlouhé době dostali do čela tabulky nejvyšší soutěže, jejich posledním ligovým přemožitelem byla právě Viktoria, jíž se to povedlo loni v listopadu.

A Slavia znovu ukázala, že se jí proti Koubkově stylu hraje opravdu špatně. V obou vzájemných zápasech se západočeským týmem dohromady si sešívaní vytvořili celkové xG ve výši pouhých 0,72. To Plzeň se v obou případech dostala nad hodnotu 1,3. Do méně kvalitních šancí se Pražané dostali naposledy v Miláně, kde však hráli většinu zápasu v deseti.

Tam alespoň skórovali, v Plzni se k tomu ani nepřiblížili. Jejich největší šancí byla hlavička Davida Zimy z 10. minuty, která Martinu Jedličkovi příliš starostí nenadělala. To Plzeň si vytvořila dvě opravdu velké příležitosti a z jedné dala gól. Obě tyto situace mají jednoho společného jmenovatele: Jana Kopice.

Třiatřicetiletý fotbalista nastoupil na pozici pravého wingbeka a vedl si dobře jak dopředu, tak dozadu. Ze sedmi defenzivních soubojů neprohrál ani jeden, získal devět míčů, z toho hned šest na polovině soupeře. Směrem do útoku byly jeho největší zbraní centry. Do vápna jich poslal celkem sedm a dva z nich byly zdrojem pro velké ohrožení branky Jindřicha Staňka.

Nejdřív v 11. minutě našel v pokutovém území Idjessiho Metsoka, který v malém vápně posunul míč do velké šance pro Tomáše Chorého. Ten ale pouze napálil svého bývalého spoluhráče Staňka. Ve druhém případě našel Kopic přímo hlavu Chorého. Vytáhlý útočník následně sklepl míč na Pavla Šulce a ten z voleje napálil míč pod břevno.

Dozadu se Plzni povedlo zcela eliminovat nejnebezpečnějšího hráče Trpišovského týmu, kanonýra Václava Jurečku. Ten se za 68 minut na hřišti dostal pouze do jednoho zakončení a zapsal jednu střelu. K tomu nedostal šanci se vůbec zapojit do kombinace, když rozdal pouze tři přesné přihrávky.