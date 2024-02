Bačkovský prodělal těžký otřes mozku. Podle Kozla už se zotavuje, ale chybět bude delší dobu

Brankář Liberce Hugo Jan Bačkovský (24) byl po nešťastné srážce se spoluhráčem Filipem Prebslem (20) během utkání 22. ligového kola s Jabloncem v bezvědomí a měl zapadlý jazyk. Gólman tak musel v 76. minutě střídat a po zásahu zdravotníků ihned putoval do nemocnice, kde kvůli prodělanému otřesu mozku zůstane na pozorování. Vyšetření neprokázala vážnější zranění, podle trenéra Luboše Kozla (52) ale liberecký brankář zřejmě bude delší dobu mimo hru.

Bačkovský zůstal ležet na trávníku poté, co ho dobíhající spoluhráč Prebsl nešťastně zasáhl do hlavy v situaci, při níž hosté zvýšili na 3:1. K domácímu gólmanovi se ihned seběhli zdravotníci a po několikaminutovém ošetřování ho rovnou odvezli do nemocnice.

"Doktoři teď v kabině už viděli nějaká vyšetření, asi CT. Snad tam není nic zlomené, takže nejvážnější to nemusí být. Ale pořád byl Hugo delší dobu v bezvědomí, měl zapadlý jazyk. Jedná se o těžký otřes mozku, takže delší dobu absolutně bez nějakého sportování. Zůstává v nemocnici na pozorování," řekl Kozel na tiskové konferenci po remíze 3:3.

"Já jsem to přesně neviděl. Koukal jsem na balon, pak jsem viděl, že kluci tam leží. Nejdřív jsem tomu moc nevěnoval pozornost, pak jsem se otočil a vůbec to nevypadalo dobře. Asi to byl jeden z nejhorších momentů, co jsem kdy na fotbale viděl. Prebslík ho nějak trefil nebo se srazili. Hugo byl v bezvědomí, naštěstí přiběhla pomoc a pak už byl ve stabilizovaném stavu," uvedl liberecký obránce Matěj Chaluš.

Liberečtí po zranění brankářské jedničky, kterou nahradil Olivier Vliegen, dokázali smazat dvougólové manko a v závěru srovnat na 3:3. "Pak to bylo hodně těžké se vůbec vrátit do hry, zejména pro mě nebo nás, co jsme byli zákroku blízko. Najednou jsme vůbec neměli myšlenky ohledně nějakého zápasu. Asi někde v podvědomí jsme měli, že jsme za Huga chtěli zabojovat a aspoň jsme to vyrovnali. Věřím, že kdyby se hrálo ještě o chvilku déle, tak bychom dali gól na 4:3," mínil Chaluš, který v první minutě nastavení srovnal.

Statistiky utkání. Livesport

"Musíte se zeptat spíše hráčů, jak je to ovlivnilo. Udělal mu to Filip Prebsl, takže na něm bylo vidět, že je z toho špatný, že mu to způsobil on. Bylo to vidět i na některých dalších hráčích," poznamenal Kozel.