Co ukázal ligový šlágr: Sprinter Jirka udeřil, návrat Staňka a Koubek na Trpišovského umí

Slavia poprvé v aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY odešla ze hřiště jako poražená. Sérii bez prohry jí sebrala Plzeň, která v Edenu zvládla otočku z 0:1 na 2:1 po trefách Erika Jirky. Viktorii vyšel tah s navrátivším se Jindřichem Staňkem, trenér Miroslav Koubek pokořil Jindřicha Trpišovského potřetí v řadě. Co dalšího šlágr 14. kola ukázal?

Slovákovy bleskové nohy

Dvakrát se prohnal slávistickou obranou, dvakrát z toho byl gól. Slovenský rychlík Jirka ukázal jednu ze svých nejsilnějších vlastností – bleskově rychlé nohy. Jako by si slávisté nevšimli, že byl v minulém kole vyhlášen sprinterem kola, když mu byla naměřena rychlost 34,6 km/h. V aktuální sezoně přitom Jirka střílel góly pouze z penalt, celkem tři. V Edenu to byly jeho první zásahy ze hry.

Koubek táhne vítěznou sérii

Letos mu bylo 72 let, ale Miroslav Koubek ukazuje, že rozhodně nepatří mezi do trenérského důchodu. I v pokročilém věku umí přehrát mladší kolegy. Jindřicha Trpišovského obral o body již počtvrté za sebou. Podařilo se mu to totiž i v minulé sezoně, kdy byl na lavičce Hradce. Celkovou soutěžní bilanci má i díky tomu nad úspěšným koučem červenobílých pozitivní: pět výher, 0 remíz a dvě porážky.

Bořil dostihl Řeháka

Slávistický obránce Jan Bořil dostihl ve statistikách klubovou legendu Pavla Řeháka. V neděli totiž kapitán sešívaných obdržel 36. žlutou kartu v červenobílém dresu, čímž se dostal na páté místo, o které se dělí právě s Řehákem. Víc mají v historii už jen Jiří Lerch (37), Radek Bejbl (41), Martin Pěnička (42) a Martin Latka (47).

Staňkův vydařený návrat

Byl to blesk z čistého nebe, ale tah s Jindřichem Staňkem zpátky do plzeňské branky se povedl. Že se vrátí tak brzy, čekal málokdo. Opora Západočechů nasadila ochrannou helmu a po otřesu mozku čelila domácím útokům. S trefou Micka van Burena v 13. minutě nemohl Staněk nic dělat a na další pořádný zákrok čekal až do nastavení druhého poločasu. V utkání totiž oba týmy vystřelily pouze pětkrát přímo na branku. Tři pokusy skončily gólem, čtvrtý Staněk parádně vytáhl mimo nebezpečí a pátý málem skončil třetí plzeňskou brankou.

Liga bude opět bez neporaženého

Ani aktuální ročník FORTUNA:LIGY nebude mít neporažený tým. Slavia se domácí prohrou přidala ke zbytku ligy. Není bez zajímavosti, že poslední neporažený klub o svou sérii přišel "už" ve 14. kole – loni udržela Plzeň neporazitelnost o kolo déle, když doma v 15. kole podlehla Spartě 0:1. Posledním týmem, který projel ligou bez porážky, je Slavia z ročníku 2020/21.

