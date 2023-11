Kritický Provod po Plzni: Nehráli jsme dobře, na takové výkony nejsme doma zvyklí

Podle záložníka Lukáše Provoda (27) nejsou slávisté zvyklí podávat doma podobné výkony jako při prohře 1:2 s Plzní ve šlágru 14. kola FORTUNA:LIGY. Český reprezentant uvedl, že Pražany rozhodil vyrovnávací gól Viktorie na 1:1. Po něm šel prý výkon domácích ještě víc dolů. Provod také litoval toho, že v prvním poločase za stavu 1:0 pro jeho tým nezužitkoval centr Michala Tomiče (24) do vápna.

Slavia doma v lize prohrála po 24 duelech a jako poslední mužstvo utrpěla první porážku v aktuální sezoně nejvyšší soutěže. V Edenu podlehla Plzni po 13 utkáních premiérově od dubna 2014.

"Určitě bych se musel zamyslet, jestli pamatuju horší domácí výkon, protože doma nejsme zvyklí prohrávat a ani podávat takové výkony. Nevím moc, co k tomu mám říct, protože jsme dnes nehráli dobře, zato Plzeň ano, byla lepší. Na druhou stranu takové zápasy jsou a nesmíme se z toho hroutit. Musíme zvednout hlavu. Ve čtvrtek nás naštěstí čeká další zápas (ve skupině Evropské ligy s AS Řím) a všechno můžeme odčinit," řekl Provod.

O příčinách prohry měl jasno. "Přišlo mi, že jsme byli všude pozdě, nevyhrávali jsme souboje, nebyli jsme na druhých balonech. Říkali jsme si před zápasem, že určitě bude hodně nakopnutých míčů do Chorého, který se to bude snažit sklepávat. Přesně tak Plzeň hrála. Přišlo mi, že jim to vycházelo. U druhých balonů jsme byli špatně, i když jsme do zápasu nevstoupili špatně," konstatoval čtrnáctinásobný reprezentant.

Vršovické poslal do vedení ve 13. minutě Mick van Buren, jenže hosté po změně stran zásluhou Erika Jirky otočili skóre. "Dali jsme rychlý první gól, což nám tady většinou pomůže. Tentokrát nám to ale moc nepomohlo a pak nás hodně srazil gól na 1:1, což jsme nečekali. Nejsme moc zvyklí tady dostávat góly, většinou máme defenzivu v této sezoně fakt dobrou a góly nedostáváme. Gól na 1:1 nás rozhodil a pak šel výkon ještě dolů," mrzelo Provoda.

Známkování hráčů Slavie. Livesport

V 28. minutě si naběhl do šestnáctky na Tomičův centr, jenže hlavou zamířil vedle. "Určitě si to vyčítám. Byl to skvělý balon od Míši Tomiče a bohužel jsem to netrefil tak, jak jsem chtěl. Byla to hlavička docela z dálky, ale určitě se to trefit dalo. Kdyby gól na 2:0 padl, hodně by nás to uklidnilo a v zápase by nám to pomohlo," prohlásil někdejší hráč Plzně nebo Českých Budějovic.

Ve čtvrtek Slavia přivítá v Evropské lize AS Řím, na jehož hřišti prohrála 0:2. "Je to svátek pro nás hráče, fanoušky a celý český fotbal, že sem přijede takový tým. Už zítra se z toho musíme oklepat a zapomenout na to, co bylo dnes, a zvednout hlavy. Zápas bude úplně jiný. Zápasy v Evropě jsou odlišné než v české lize. Musíme se na to dobře připravit a AS Řím to co nejvíc ztížit. Požene nás vyprodaný Eden. Budeme se snažit fanouškům zase zvednout náladu, když jsme jim toho dnes moc neukázali," podotkl Provod.