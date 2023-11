Chválil posily, teď si neví rady. Hapal není v Baníku mužem na svém místě, říká Petržela

V součtu s MOL Cupem neprohrál devětkrát v řadě, v ligové tabulce se sunul kupředu. Poslední dva zápasy však Baník nachytaly v nedbalkách. Po ligové porážce 0:1 s Jabloncem se Ostrava po stejném prohře se Zlínem pakovala i z domácího poháru. A nejen fanoušci se ptají, zda je trenér Pavel Hapal stále mužem na svém místě. "Myslím si, že už ne. On si s tím neví rady, pořád tápe. Zkrátka netuší, jak z toho ven," říká Vlastimil Petržela, který Baník vedl v letech 2016 až 2017.

Bývalý kouč Zenitu Petrohrad nerozumí tomu, jak mohl slezský celek vypadnout z MOL Cupu se Zlínem, který prochází výsledkovou i herní krizí, jíž odskákal trenér Pavel Vrba. "Je to šance, jak se za pár zápasů dostat do Evropy," kroutí Petržela hlavou nad tím, jak ostravský celek přišel o zajímavou příležitost.

Chybu v hráčském kádru však nevidí. Podle něj je na místě ptát se na schopnosti Pavla Hapala, jenž se Baníku ujal loni v říjnu. Výsledky se však nelepší a pohárové příčky se vzdalují. V posledních týdnech si Hapal u veřejnosti nepomohl ani výroky o tom, že mužstvo potřebuje čas a při domácí prohře s Jabloncem podle něho podalo heroický výkon.

"Jsou to výmluvy. A hodně hloupé," nešetří kolegu Petržela. "V létě si pochvaloval, jak je spokojený s doplněním kádru, tak se teď nemůže vymlouvat na to, že tým ještě není hotový a potřebuje čas. Co to má být? Nekonečné množství času v Baníku opravdu není."

Poslední výsledky Baníku. Livesport

Logicky se tak nabízí položit dotaz, zda by měl Hapal na lavičce Ostravy setrvat. Mezi fanoušky na sociálních sítích je to velmi časté téma. Petržela má jasno. "Myslím, že už ne. Aby pořád někomu něco dokazoval… Podle mého názoru si s tím už neví rady, tápe. Takový je můj názor, když jako divák od televize Baník sleduji."

Ovlivnit by to podle současného kouče vlašimské sedmnáctky nemělo ani nedělní utkání na půdě Karviné, která naposledy překvapivě brala tři body Plzni. "Pokud by tam ztratili, budu zklamaný ještě víc. To je zápas, který Baník musí zvládnout. Ale mám takový pocit, že i kdyby se to stalo, tak se nic dít nebude. Dělá to na mě dojem, že trenér Hapal má u vedení silnou pozici, přičemž nerozumím za co."

Jako příklad, kde změna trenéra zatím zafungovala, uvádí právě posledního soupeře z MOL Cupu ze Zlína. "Červenka přišel do týmu, kde byli hráči strašně dole a najednou prásk! Neprohrál dva těžké zápasy."