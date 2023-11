Dva nedotažené transfery? Bylo to pro něj těžké, říká Bartolomeu o bývalém parťákovi Kušejovi

Jeho jméno patří ve FORTUNA:LIZE k těm nejskloňovanějším. Vasil Kušej (23) jednoduše budí vášně. Ať už pozitivní, nebo negativní. V posledních týdnech se znovu rozehrál do velké formy a přišla i premiérová pozvánka do národního týmu. Přirozeně se tak začíná mluvit o dalším kroku. Zvlášť, když mu v létě nevyšel přestup do Slavie ani do nizozemského Utrechtu. "Bylo to pro něj těžké," vzpomíná pro eFotbal.cz jeho dobrý kamarád a někdejší spoluhráč Robert Bartolomeu.

Potkali se v Prostějově. Na Hanou přišli zároveň, v létě 2021. Byť v trochu jiných pozicích. Bartolomeu jako hráč ostřílený českými soutěžemi, Kušej jako neobroušený diamant.

O jeho vybroušení se snažili v Německu, přesněji v Drážďanech, kde v tamní juniorce patřil mezi hvězdy. Pak se ale vývoj zadrhnul a přes Innsbruck a Ústí nad Labem se dostal právě do Prostějova. S vědomím, že musí prorazit. "Hned ze začátku vypadal klasicky nečesky. V dobrém slova smyslu. Měl v sobě prostě něco jiného, než jsme měli my ostatní," vzpomíná na jeho začátky v Prostějově Bartolomeu.

Povaha není problém

Přitom si byli konkurenty. Rychlíci po lajně s ofenzivním apetitem. "Byli jsme na stejných postech. Popravdě, na začátku jsme si k sobě trochu hledali cestu. Moc jsme se nemuseli, ale to pěkné na tom je, že teď jsou z nás parádní kamarádi," naráží Bartolomeu i na fakt, že se některým lidem Kušej úplně povahově nezdá.

Opak je ale pravdou. "Často na lidi nějak působí, ale je přesně opačný. Je to hodný a pracovitý člověk, který chce pro kolektiv odvést maximum. Kromě toho je velmi inteligentní a pokorný," vyjmenovával přednosti svého kamaráda.

Kromě toho všeho to ale je výborný fotbalista. "Chvilku si to sedalo, ale jakmile se tým sehrál, šlo vidět, že má vlastnosti pro velký fotbal," dodává fotbalista s ligovými zkušenostmi ze Zlína.

Rychlá adaptace

Nicméně tempo, jaké Kušej ve svém vývoji nastolil, nečekal nikdo. Brzy se o něm začalo mluvit jako o hvězdě druhé ligy. Premiérová sezona se mu nadmíra povedla a v té druhé mu stačil podzim na to, aby zaujal ligové týmy.

"V době, kdy odcházel, druhou ligu přerostl. V zápasech, co jsme hrávali, si pak už z obránců většinou dělal srandu, když to řeknu trochu v nadsázce," směje se Bartolomeu při vzpomínce na loňský podzim, kdy dal Kušej gól co tři zápasy.

Kušejova kariéra jde rychle vzhůru. Livesport

A nezpomalil ani po přestupu do Mladé Boleslavi. Ligu okouzlil hned. Drzost, rychlost, technika, přímočarost i produktivita. Vstřelil čtyři góly v šestnácti zápasech. Ukázal vše, co bylo potřeba.

"Přál jsem mu moc, aby to hned přenesl. Ale nečekal jsem, že se chytne tak rychle," přiznává Bartolomeu. "Naopak jsem čekal, že se bude potřebovat chvíli aklimatizovat. Ale šel tomu naproti."

Vydařené Euro i premiéra v reprezentaci

A v této sezoně pokračuje tam, kde skončil. Parádně se uvedl i na červnovém Euru do jednadvaceti let, v tomto ročníku má zatím ve dvanácti ligových startech šest branek a čtyři asistence. K tomu premiérové minuty v reprezentaci proti Moldavsku. Mimochodem, jeho první minuty v národním dresu přišly přibližně rok poté, co se postavil v dresu Prostějova proti Třinci.

Nabízí se tedy otázka, co dál? "V Česku jsou týmy, kde by se rozhodně uplatnil, ale zároveň si myslím, že pokud by měl tu možnost, tak by bylo lepší, aby šel rovnou ven. Klidně do menšího klubu, ale kde by pravidelně hrál. Zahraničí by mu dalo mnohem víc," domnívá se opora Prostějova.

V jedné takové lize mohl hrát. Hovořilo se o zájmu Utrechtu, který hraje mezi nizozemskou elitou, nicméně z přestupu sešlo. Právě do Eredivisie by se Bartolomeuovi hodil. "Nemuselo by to být špatné. Hrají tam mladí kluci, je to tam fotbalové, rychlé, mohlo by mu to sedět."

Utrecht nebyl jedinou možností

Obdivuhodné také je, jak se po zklamání z neúspěšného transferu zvednul a hraje v obří pohodě. Jak ale Bartolomeu dodává, nebylo to nic lehkého. "Prožíval jsem to s ním hodně, bavili jsme se o tom. Bylo to pro něj těžké. Člověk něco čeká. A ta očekávání se v jednu chvíli vytratí do ztracena."

A dodává, že Utrecht nebyla jediná destinace, kam mohl v létě přejít. "Něco podobného se stalo i se Slavií. Měl tam jít a najednou to padlo. Měl na dosah ruky dva velké přestupy, ale ani jeden nevyšel. Ale popral se s tím parádně a je v reprezentaci," chválí kamaráda.

Právě v půlhodinovém vystoupení proti Moldavsku se Kušej zapsal do paměti širší fotbalové veřejnosti. Názorně ukázal, jakým hráčem je. "Kdybych měl lidem ukázat jeden úsek zápasu, aby ho detailně poznali, bylo by to Moldavsko. Drzost, rychlost, kličky, náběhy. A to vše pořád dokola," dodává Bartolomeu.