Kalvach skóroval do správné i špatné brány. Ani nevím, jak to tam zapadlo, hodnotil nešťastný zásah

Kalvach skóroval do správné i špatné brány. Ani nevím, jak to tam zapadlo, hodnotil nešťastný zásah

Kuriózním způsobem se plzeňský fotbalista Lukáš Kalvach (28) zapsal do statistik utkání 23. ligového kola na hřišti oslabených Pardubic. Na vítězství Viktorie 3:2 v dlouhé přesilovce se podílel vedoucím gólem, zároveň ale vlastní brankou zápas zdramatizoval. Osmadvacetiletý záložník na tiskové konferenci přiznal, že ho překvapilo, když jeho nepříliš prudká přízemní střela skončila v síti. Mrzelo ho, že jeho spoluhráč Pavel Šulc (23) nedosáhl na hattrick.

Východočeši hráli už od šesté minuty bez vyloučeného Denise Halinského. Kalvach v závěru úvodního dějství otevřel skóre poté, co jeho střela zpoza vápna nečekaně propadla gólmanovi Viktoru Budinskému mezi nohama. "Překvapilo mě to, že to skončilo v síti. Střílet jsem chtěl, ale asi mi to úplně nesedlo. Nevím, jestli to brankář neviděl, ani já sám jsem skoro neviděl, jak to tam propadlo," řekl Kalvach.

V 71. minutě hlavou usměrnil centr Kryštofa Daňka z rohového kopu za záda vlastního gólmana Martina Jedličky. Pardubice v tu chvíli snížily na 2:3. "Udělal jsem úkrok na hráče, který šel na přední tyč. Daněk to tam kopl skvěle. Nevěděl jsem, jestli to mám pustit. Věřil jsem, že to protečuju vedle. Ani nevím, jak to tam zapadlo. Musím se na to podívat a vyhodnotit si to," uvedl Kalvach.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Plzeň si na začátku druhého poločasu díky dvěma brankám Šulce rychle vypracovala vedení 3:0. S 13 góly nejlepší střelec ligové sezony měl navíc další příležitosti na dovršení druhého hattricku v nejvyšší soutěži.

"Šulcík je pro nás ohromně důležitý, momentálně je na vlně. Je vidět, že mu tam padají góly a že se to od něj odráží. Je to super, je dobře, že mu to tam takhle padá. Příležitosti měl, mohl dát hattrick. Byli bychom rádi, mohlo být něco kasy. Škoda, že to nedotáhl," prohlásil Kalvach.

Svěřenci trenéra Radoslava Kováče navzdory třígólové ztrátě a oslabení zdánlivě ztracený zápas zdramatizovali a v závěru Plzeň zatlačili. "Pardubice mají mladý, zajímavý tým. Určitě se tady nevyhrává snadno, i když jsme měli o jednoho hráče víc. Bohužel nám jednou utekl Daněk a trefil to skvěle," ocenil Kalvach.

Tak vypadal Kalvachův zásah. Opta by Stats Perform

"Pak vlastňák a soupeř cítí šanci. Jsou tam dlouhé míče a je to ošemetné. Ale závěr jsme prostě měli dohrát líp. Třeba přečíslení, aby to bylo o dva góly a závěr byl lepší. Uskákali jsme balony do vápna, naštěstí jsme to zvládli a máme tři body," konstatoval záložník se čtyřmi starty za českou reprezentaci.

Viktoria ztrácí z třetí příčky v tabulce sedm bodů na Slavii a o další čtyři více na obhájce titulu Spartu. Pražská "S" čeká v neděli na Letné vzájemné utkání. "Rádi bychom se dívali nahoru, ale bodový rozestup je pořád velký. Chceme si upevnit třetí místo a zápasy zvládat. Když se bodové manko podaří stáhnout, budeme jenom rádi. I když zítra hrají mezi sebou, tak Sparta se Slavií moc neztrácejí. Takže to bude ještě těžké," podotkl olomoucký rodák a odchovanec tamní Sigmy.