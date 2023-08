Ligový semafor: Střelnice Sparty, rozbité Dynamo a Hapalova šťastná ruka

Sparta pokračuje ve vítězné sérii, v Jablonci i s náhradníky zahrála poločas snů a drží stoprocentní bilanci. Zcela opačné problémy mají v Českých Budějovicích, po další porážce je zřejmé, že trenérské duo Zápotočný – Nikl nemá na krku nůž, nýbrž pořádnou kudlu. Oranžovou vidí ostravský Baník, který doma konečně zabral, ale nebýt nastavení, v domácím prostředí by opět nevyhrál.

ČERVENÁ: Jedna prohra od vyhazovu?

Už v minulém kole to byla bída a na semaforu jednoznačná červená. Jinak tomu nemůže být ani po další víkendové rundě. Po pěti gólech od Hradce Králové inkasovalo v neděli českobudějovické Dynamo stejný počet branek i od Plzně a se skóre 5:17 se krčí na poslední pozici ligové tabulky, přičemž jako jediný tým z celé soutěže nemá na svém kontě jediný bod.

"Porazili jsme se sami. Plzni jsme nabídli dva góly během dvou minut, z toho jeden můžeme pustit na Silvestra. Neustále se to opakuje a jen hlupáci dělají ty samé chyby. A my jsme nyní hlupáky celé ligy. Nic ale nebalím, příští týden to s Bohemkou musíme zvládnout," uvedl v pozápasovém rozhovoru kouč Tomáš Zápotočný a tak trochu mezi řečí naznačil, že se začíná obávat o svou pozici.

Tandem Zápotočný – Nikl je pod obrovským tlakem, a pokud by následující střetnutí s Klokany jejich tým nezvládl, pravděpodobně by se s týmem loučil. "Jestli neporazíme Bohemku, tak tady nemáme co dělat. Takový start je nepřípustný, pro klub je to ostuda," dodal trenér Dynama. Hrozivý počet 17 inkasovaných branek po čtyřech zápasech je novým negativním rekordem klubu.

ORANŽOVÁ: Trumfy Baníku na střídačce

Po nevýrazném začátku sezony se začala řešit budoucnost trenéra i v Ostravě. Pavel Hapal si ale po duelu s Hradcem Králové oddechl. Baník totiž nepříjemné střetnutí s Votroky zvládl a konečně si připsal první vítězství v sezoně. Nerodilo snadno, spása přišla až v nastaveném čase.

Převahu měla sice Ostrava značnou, ale v první půli nevyužila ani jednu ze sedmi střel a dlouho to vypadalo na stejný průběh i po přestávce. Baník nakonec spasili střídající hráči – čtyři z pěti zapsali gól nebo nahrávku. Ve druhé minutě nastavení udeřil David Buchta po přihrávce Tomáše Riga, o tři minuty později centr Matěje Šína hlavičkou uklidil do sítě Abdullahi Tanko. Pouze střídající Matej Madleňák se na trefách domácích nepodílel.

"Dominovali jsme, v první půli jsme měli dvě stoprocentní šance a soupeře jsme do ničeho nepustili i v dalším průběhu. Vyhráli jsme tak zaslouženě. Otázky na mou osobu ohledně možného vyhazovu dostávám v každém svém působení. Ovlivnit to nemůžu, proto si to nedávám do hlavy a zajímá mě pouze výkon mého týmu. A první půle byla tou nejlepší od mého příchodu do Baníku," soudil na tiskové konferenci Hapal. Zlepšení formy bude jeho tým potvrzovat v příštím týdnu na hřišti pražské Slavie.

ZELENÁ: Poločas snů od náhradníků

Kouč Brian Priske pro utkání v Jablonci udělal i kvůli blížící se odvetě s Kodaní v boji o Ligu mistrů mnoho změn. Na lavičce nechal Krejčího, Kuchtu, Haraslína, Mejdra, Zeleného i Sadílka.

Nabuzení "lavičkáři" se nechali inspirovat názvem stadionu a v první půli udělali z jabloneckého stánku střelnici, ač to fandům Jablonce asi tak vtipné nepřipadalo. Totální pětigólová demolice prakticky rozhodla o dalším tříbodovém zisku úřadujících šampionů.

Pět branek vstřelila Sparta v první půli po dlouhých 75 letech, naposledy se jí to povedlo v červnu roku 1948 na hřišti Žiliny. Tehdy po pětačtyřiceti minutách vedla 5:1 a při závěrečném hvizdu svítilo na tabuli skóre 7:2. S tímto zajímavým statistickým údajem přišel twitterový účet CSFotbal.

"Základní sestavu musím ocenit. Hrála skvěle, držela se herního plánu a s výsledkem můžeme být spokojeni," neskrýval na tiskové konferenci své nadšení trenér Sparty. Jeho tým zůstává i po čtvrtém kole se stoprocentní bilancí na prvním místě, jen o skóre je druhá Slavia. Teprve potřetí v historii jsou obě pražská "S" po čtyřech kolech bez ztráty bodu. Vyrovnat rekordní bilanci ze sezony 1925/26 mohou už v příštím kole. Slavia doma vyzve Baník, na Spartu čekají na Stínadlech Teplice.