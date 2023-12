Livesport Daily #151: Česká liga jde nahoru. Hráčem podzimu je Panák, hodnotí Jiří Čihák.

FORTUNA:LIGA má za sebou poslední podzimní kolo a na téměř dva měsíce se odebírá k zimnímu spánku. V zákulisí se rozjíždějí boje o přestupy hráčů, řeší se také změny klubových majitelů, a tak je zřejmé, že i zimní přestávka nabídne nejeden zajímavý příběh. Pondělní epizoda podcastu Livesport Daily přináší rekapitulaci toho nejzajímavějšího z podzimního dění na českých stadionech, a to s fotbalovým novinářem zpravodajského portálu iDnes.cz Jiřím Čihákem.

Ligový podzim na českých trávnících je minulostí. V čele je po posledním prosincovém kole Sparta, která drží pětibodový náskok před úhlavním rivalem ze Slavie, ta má ovšem zápas k dobru. Velmi rušno je i na opačném pólu tabulky, kde začíná pořádně přituhovat. Nejhůř jsou na tom po podzimu České Budějovice, které v lize vyhrály naposledny na začátku října.

Nejvyšší soutěž má náboj. "Mám velmi pozitivní dojem a myslím, že to je vidět nejen na hřišti, ale hlavně v hledišti. Co se týče boje o titul, asi už opravdu sledujeme ligu dvou klubů, Sparty a Slavie. Myslím si, že tohle uvidíme v budoucnu čím dál častěji, obzvlášť pokud opravdu dojde k prodeji Slavie do rukou Pavla Tykače, tak do toho budou obě pražská 'S' pořádně šlapat," myslí si Čihák.

Livesport Daily #151: Česká liga jde nahoru. Hráčem podzimu je Panák, říká Jiří Čihák Livesport

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Největší pozitivní i negativní překvapení podzimu.

Situaci na sestupových příčkách.

Nejlepší předsezonní posilu a nejlepšího hráče ligy.

Očekávání od zimní pauzy v českých klubech.

