Livesport Daily #81: Od začátku jsem si byl jistý, že se zvládnu vrátit, říká Matěj Šín

Fotbalista Baníku Ostrava Matěj Šín sbírá ligové zkušenosti a patří i do kádru české reprezentace do 20 let. Největší životní vítězství oslavil přesně před rokem –⁠ tehdy mu lékaři řekli, že se uzdravil z rakoviny varlat a může se pomalu začít vracet k tréninkům. Jak během nemoci pracoval s psychikou a jak mu rakovina změnila pohled na svět? I o tom je nová epizoda podcastu Livesport Daily.

"Mám to za sebou a nechci být ten navždycky 'ten kluk, který měl rakovinu'. Zároveň bych ale rád byl vzorem pro ostatní, kteří se s podobnou nemocí budou prát v budoucnu. Hlavní je věřit, že to bude lepší a snažit se za tím jít. Ani na minutu jsem nepochyboval, že to zvládnu," vzpomíná Matěj Šín na své pocity v okamžiku, kdy mu lékaři řekli, že má rakovinu.

Po pár měsících, úspěšné operaci a chemoterapiích se mu povedlo se nemoci zcela zbavit a mohl se vrátit do tréninku. "Pak to bylo možná nejtěžší období, protože jsem se fyzicky cítil úplně na nule a musel jsem se dostat zpátky do kondice. Sprintoval jsem třeba do kopce s pneumatikou v minus dvou stupních a pak jsem zvracel, bylo mi blbě. Ale o to víc mě to posunulo," vnímá i tuto část svého příběhu pozitivně.

Teď už zase hraje ligu, je jednou z největších nadějí Ostravy. "Baník je moje srdcovka, vyrostl jsem tam. Nedovedu si představit, že bych v Česku hrál jinde než v Baníku. Můj sen je pomoct k tomu, aby se do Ostravy vrátily evropské poháry," zasní se.

Livesport Daily #81: Jaké je vracet se k fotbalu po rakovině? Livesport

V nové epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Kdy se během léčení cítil nejhůř?

Jak mu při návratu pomáhali trenéři v Baníku?

Jak vnímá vstup Baníku do nové sezony?

