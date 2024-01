Nový trenér Boleslavi Holoubek: Konec u devatenáctky jsem obrečel, ale chyběl mi adrenalin

Nový trenér fotbalistů Mladé Boleslavi David Holoubek (43) na setkání s novináři přiznal, že mu po téměř čtyřletém angažmá u mládežnických reprezentačních výběrů chyběl adrenalin spojený s každodenním působením v klubu. Konec u národního týmu do 19 let ale obrečel. Nabídku Středočechů se rozhodl přijmout díky pozitivnímu jednání s vedoucími představiteli klubu a faktu, že se zapojí i do rozvoje tamní akademie. Smlouvu podepsal na tři a půl roku.

Vedení Mladé Boleslavi odvolalo minulý týden předchozí realizační tým v čele s trenérem Markem Kuličem, v úterý jako jeho nástupce oznámilo Holoubka, který dnes s týmem zahájil zimní přípravu. "Rozhodl jsem se jít do Mladé Boleslavi, protože jednání všech členů klubu, ať pana (generálního ředitele Davida) Trundy nebo pana prezidenta klubu (Josefa Dufka), na mě působilo velice dobře a pozitivně. Bylo to o dlouhodobější spolupráci ve smyslu fungování celého klubu přes mládež, béčko a rozvoj hráčů, na což jsem slyšel," prohlásil Holoubek.

"V tu chvíli jsme začali tvořit realizační tým. Jsem moc rád, že se nám sem podařilo dostat další vysoce kvalitní trenéry, jako jsou Marek Jarolím a Honza Jelínek (v rolích asistentů). Doufám, že naše spolupráce napříč klubem bude na vysoké, konstruktivní a dobré úrovni ve smyslu rozvoje hráčů. Pak je to samozřejmě o výsledcích na hřišti, čehož jsme si plně vědomi," podotkl Holoubek.

Na každodenní práci s mužstvem se těší. "V národním týmu je práce malinko jiná, manažerská. Tohle mi chybělo, chyběl mi adrenalin, kabina. Logicky jsem šel v úvahách touto cestou. Rozhodně to tak bylo," řekl rodák z Humpolce.

V české lize vedl Spartu a Liberec, v sezoně 2018/19 trénoval Ružomberok. "Na Slovensku se nám hodně dařilo, udělali jsme tam evropské poháry. Pak jsem se vrátil do Čech a měl jsem nabídky z ligy, ale protože jsem měl malé děti, vyhodnotil jsem si, že bych spíše upřednostnil formu práce reprezentačního trenéra u mládežnických výběrů do 19 let, protože mi to zapadlo do mozaiky," uvedl třiačtyřicetiletý Holoubek.

U devatenáctky strávil čtyři roky. "Včera mi psali do naší skupiny strašně hezkou zprávu. Potom, co jsem si ji přečetl, jsem brečel. Pak jsem ještě brečel doma. Byly to takové ty slzy, že něco opouštíš a máš ke klukům vztah. Na tom to mám založené. Když někam přijdu, chci mít dobrý vztah ať už s pány ve vedení nebo kluky v kabině. Něco, na co může člověk vzpomínat. Ať tam jsou lidské vazby, protože si myslím, že to je extrémně důležité. Kór v našem fotbale, který je v tomhle složitější," prohlásil Holoubek.

Mladá Boleslav se aktuálně nachází na sedmé pozici tabulky F:L. Livesport

Mladá Boleslav se ještě v polovině listopadu nacházela na třetím místě, po nepovedeném závěru podzimní části jí ale patří sedmá příčka. "Když se podíváš každý rok na tabulku, Boleslav patří k týmům okupujícím přední pozice. Tým byl vždycky dobrý. Samozřejmě jako každý trenér bych si představoval některé hráče na některých pozicích jiné, lepší, to tak prostě je. Tenhle tým teď poznáváme, současní hráči jsou velmi kvalitní a jejich výběr za mě dává smysl," řekl Holoubek.

V kádru Středočechů je i dvaačtyřicetiletý kapitán a záložník Marek Matějovský. "S Márou máme nadstandardní vztahy, známe se už ze Sparty. Marka mám strašně rád jako hráče i člověka, vždycky to byl člověk, který uměl kabinu stmelit a všichni k němu vzhlíželi, jak k jeho fotbalovým, tak morálním kvalitám. I dnes bylo na tréninku vidět, že tomu má pořád co dát. Určíme si spolu jeho roli do jarní části," konstatoval Holoubek.