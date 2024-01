Holoubek se stal novým trenérem Mladé Boleslavi, jeho asistenty budou Jarolím a Jelínek

Fotbalisty Mladé Boleslavi po odvolání Marka Kuliče povede dosavadní trenér české reprezentace do 19 let David Holoubek (43). Do středočeského klubu odešel na základě výstupní klauzule ve smlouvě s Fotbalovou asociací ČR (FAČR), která o tom informovala na svém webu.

Vedení středočeského klubu odvolalo Kuliče v minulém týdnu, u mužstva skončili také asistent Pavel Medynský a kouč brankářů Jiří Malík. Sportovní manažer Pavel Hoftych odešel do druholigového pražského Žižkova. Dnes sedmý tým podzimní části prvoligové sezony v tiskové zprávě uvedl, že Holoubkovými asistenty budou Marek Jarolím a Jan Jelínek. Týmu se ujmou ve středu, kdy začne příprava na jarní část sezony. Délku Holoubkovy smlouvy klub neuvedl, obsazení dalších pozic ve sportovním úseku oznámí později.

Třiačtyřicetiletý Holoubek už v nejvyšší soutěži vedl pražskou Spartu a Liberec. Trénoval také Ružomberok. Od roku 2020 působil u mládežnických reprezentací. "Davidu Holoubkovi děkujeme za práci, kterou u mládežnických reprezentačních týmů odvedl. Nyní projevil zájem vrátit se do seniorského fotbalu v nejvyšší domácí soutěži. Korektní byla i jednání s Mladou Boleslaví," prohlásil technický ředitel FAČR Erich Brabec.

S Kuličem vedení Mladé Boleslavi ukončilo spolupráci s vysvětlením, že jeho realizační tým špatně komunikoval. Trenérům vytklo i nedostatečné vyhodnocení podzimní části soutěže a sportovních výsledků. S těmi nebyl klub v závěru podzimní sezony spokojený.

Středočechům vyšel úvod ligového ročníku a ještě v polovině listopadu jim patřilo třetí místo, navíc jako jediní během 19 podzimních kol porazili obhájce titulu a vedoucí tým tabulky Spartu. Z posledních pěti utkání nejvyšší soutěže ale získali jediný bod za domácí remízu s Karvinou a zimní přestávku tráví na sedmé příčce se stejným ziskem jako šestý Baník Ostrava, který má zápas k dobru.

Tabulka F:L. Livesport

Osmačtyřicetiletý Kulič se týmu Mladé Boleslavi ujal před sezonou. Pro bývalého útočníka, který během hráčské kariéry nastoupil do 389 utkání nejvyšší soutěže, šlo o premiéru v roli prvoligového hlavního trenéra.

V průběhu aktuálního ročníku vedle Mladé Boleslavi změnily trenéra další čtyři týmy. V září v Hradci Králové vystřídal Jozefa Webera na lavičce Václav Kotal a v Karviné po odvolaném Tomáši Hejduškovi nastoupil Juraj Jarábek. V říjnu po Pavlu Vrbovi převzal Zlín Bronislav Červenka. Od Českých Budějovic na konci listopadu odešel první z trenérského dua Marek Nikl, v prosinci pak i Tomáš Zápotočný. Dynamo by jméno nového kouče mělo oznámit v tomto týdnu.