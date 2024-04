Ševčík skóroval po bezmála dvou letech. Snad se teď s góly roztrhne pytel, věří

Petr Ševčík (29) věří, že brankou v utkání 27. ligového kola proti Bohemians 1905 protrhl své dlouhé gólové trápení. Záložník Slavie je svátečním střelcem, v soutěžním utkání se trefil poprvé od předloňského května, kdy skóroval v derby proti Spartě. Byť Ševčík raději nahrává, tentokrát už musel vystřelit, připustil na tiskové konferenci po výhře 2:1.

"Bylo to opravdu hodně dlouhé čekání na gól. Ale já jsem spíše ten nahrávací typ, gólů obecně moc nedávám. Jsem hrozně rád, že jsem se konečně trefil," prohlásil Ševčík.

V 55. minutě napřáhl zpoza vápna a přesnou střelou k zadní tyči otevřel skóre. "Byl jsem trochu překvapený, že to tam konečně spadlo. Občas se pokusím vystřelit, dnes jsem to ale měl zjednodušené," popsal.

Ševčíkův rozhovor pro O2 TV Sport

Rozhovor s Petrem Ševčíkem po výhře Slavie nad Bohemians 2:1. O2 TV Sport

"Měl jsem to fakt hodně otevřené, už to úplně bilo do očí, abych vystřelil. Byl tam odražený balon, dal jsem si dobrý první dotyk. Myšlenka na střelu byla okamžitá, takže jsem to už propálil a spadlo to tam," doplnil bývalý záložník Olomouce a Liberce.

Jeho maximem je šest branek z ligového ročníku 2019/20, jinak v sezoně nejvyšší soutěže nikdy neměl více než dva góly. "Myslím si, že v té finální fázi, když bych mohl vystřelit, spíše hledám jiné řešení. Trenéři mi to také vytýkají, ale já spíše nahrávám. Do těch střel mě to úplně netlačí."

Ševčíkovy statistiky proti Bohemians. Opta by Stats Perform / Profimedia

Trenéři ho přitom nabádají, aby zakončoval častěji. "Houšťa (asistent Zdeněk Houštecký) mi za to hodně nadává, že nestřílím. Teď jsem dal první gól, tak doufám, že se tím roztrhl pytel," uvedl.

V posledních sezonách ho často trápily zdravotní problémy. V tomto ligovém ročníku zatím zasáhl do 18 zápasů a aktuálně vypadá v dobré kondici. "Přede mnou vůbec tyhle věci nemůžete říkat. Jakmile to někdo řekne nebo zmíní, tak jsem za týden zase hotový. Takže tenhle dotaz jsem neslyšel." podotkl s úsměvem.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Jeho tým v tabulce znovu vytvořil tlak na Spartu. Slavia se dostala o dva body do čela soutěže, městský rival má ale stejně jako před týdnem k dobru nedělní utkání. "Doufáme v to, že by už mohli ztratit. Ale furt si říkáme, že když vyhrajeme všech osm zbylých zápasů, máme titul. Chceme zvednout tu trofej," uzavřel Ševčík.