Trpišovský po rekordním 191. vítězství: Pro mě až neuvěřitelné, hodně to pro mě znamená

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský (48) vyrovnal trenérský rekord v počtu výher v historii samostatné české fotbalové ligy. V sobotním utkání 27. kola proti Bohemians 1905 si připsal 191. vítězství a dotáhl dosavadního lídra Pavla Vrbu (60), který aktuálně v nejvyšší soutěži nepůsobí. Překonat rekord může Trpišovský již v příštím kole ve šlágru v Plzni.

Zatímco Vrba potřeboval ke 191 výhrám 339 zápasů, Trpišovskému k tomu stačilo 291 utkání. Část vítězných zápasů si osmačtyřicetiletý kouč připsal ještě na lavičce Slovanu Liberec, odkud v polovině sezony 2017/18 do Slavie zamířil.

"Strašně moc si toho vážím, je to pro mě až neuvěřitelná věc. Když jsem byl v divizi a ve třetí lize, sledoval jsem, jak Pavel se svým týmem (Plzní) vyhrál v Neapoli, jak dali dva góly na Manchesteru City. Dnes je to 191. vítězství stejně jako on, je to obrovská cifra. Musím říct, že jak tyhle statistické věci tolik nesleduji, tak o tomhle jsem věděl dlouho," řekl Trpišovský na tiskové konferenci po výhře 2:1 nad Bohemians.

Rozhovor s Trpišovským pro O2 TV Sport

Rozhovor s trenérem Trpišovským po vítězství Slavie nad Bohemians. O2 TV Sport

"Je to fakt velký počin. Samozřejmě se to určitě bude měnit. Pavel někde naskočí, je tam Petr Rada, další trenéři, kteří určitě někde naskočí. Pro mě je to neuvěřitelné i v tom, že je to v kuse, v jednom úseku bez pauzy. Když mám být upřímný, speciálně tahle věc pro mě hodně znamená," dodal Trpišovský.

Na třetím místě pomyslné tabulky je současný trenér druholigové Dukly Praha Petr Rada se 180 výhrami. Následují Karel Jarolím a Zdeněk Ščasný, ani jeden z nich z nich v nejvyšší soutěži aktuálně nepůsobí.