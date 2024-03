Plzeň – Sparta: Viktoria nechce pomoct Slavii, tvrdí Limberský

Na takovou podporu není Plzeň zvyklá, vždyť v neděli večer budou Viktorii v bitvě se Spartou fandit všichni slávisté. Nic jiného jim ostatně nezbývá, pokud tedy chtějí myslet na zisk titulu. Letenští vedou FORTUNA:LIGU o čtyři body a jejich úhlavní rival musí spoléhat na to, že mu někdo podá pomocnou ruku a Spartu obere. "Viktorka bude chtít vyhrát, ale sama za sebe. Určitě to není tak, že by Plzeň chtěla Slavii nějak pomáhat," tvrdí explzeňská ikona David Limberský (40).

Stačí si podle něj vzpomenout, jak vyhrocené byly poslední bitvy mezi Slavií a Plzní, pak nikoho ani nemůže napadnout, že by se Viktoria prala za tábor sešívaných. "Plzeň chce vždycky porazit Spartu i Slavii, to je ta největší motivace," naznačuje Limberský, že nakonec může tým Miroslava Koubka v duelu s mistrem zamotat situaci v čele tabulky.

Dres Slavie obléká Jindřich Staněk, který byl ještě na podzim oporou Západočechů. Může z jeho strany přijít motivační telefonát kamarádům z bývalého působiště? "Mně Jindra nevolal. Aale může, povím mu, jak jsou na tom Domažlice. A taky ho ubezpečím, že se Plzeň nebude snažit pomáhat Slavii, ale na tisíc procent udělá všechno pro to, aby nad Spartou vyhrála," usměje se sportovní ředitel třetiligové Jiskry Domažlice.

Poslední vzájemné zápasy mezi Plzní a Spartou. Livesport

Karty jsou rozdané jasně. V čele je Sparta, druhá Slavia o čtyři body zpět a manko Plzně je ještě o dalších osm bodů větší. Je jasné, že boj o titul se letos Viktorie netýká, ale může do něj na dálku promluvit. "Plzeň má za sebou cestování ze Švýcarska, ale Sparta má v nohách víc těžkých zápasů. Dva proti Galatasarayi a taky pohárové derby. To by mohlo hrát pro Viktorku," myslí si bývalý hráč Plzně i Sparty.

Plzeň si v Evropské konferenční lize odvezla ze Ženevy do čtvrteční osmifinálové odvety nadějnou remízu 0:0, Sparta naopak doma v Evropské lize inkasovala pět branek od Liverpoolu. Jaký to může mít vliv na nedělní zápas? "Sparta měla spoustu šancí, nehrála zbaběle. Jen v české lize z takových příležitostí dává góly. Má obrovsky rychlé hráče, rychlý přechod do útoku, to tady soupeřům nevoní," oceňuje Limberský hru Letenských.

Pořadí na čele FORTUNA:LIGY. Livesport

Věří, že by Viktorii mohla pomoci i oslabená sparťanská defenziva. Pykat za vyloučení bude Angelo Preciado, v EL byl stoper Filip Panák jen na tribuně a duel s Reds nedohrál kvůli zdravotní indispozici ani Asger Sörensen. "Plzeň určitě nebude hrát nějakého zanďoura. Dopředu je skvělá, takže pokud ty absence v obraně Sparty budou, třeba bude šance je využít," tuší bývalý hráč Viktorie.

Před startem jara už pro Livesport Zprávy řekl, že bitva o titul bude vyrovnaná a v jeho očích je favoritem Sparta. Ovšem jen těsně, procentuálně 51:49. "Sparta přijede jako první tým tabulky, jakou motivaci chcete víc. Oba týmy daly nejvíce gólů v lize, oba vyznávají útočný fotbal," těší se na nedělní šlágr.

David Limberský před zraněním oblékal dres Domažlic. Profimedia

Z pohledu pokračování v pohárové Evropě má jistě před odvetami víc zamotanou hlavu Plzeň. Sparta velké manko na Ostrovech jen těžko smaže, ale v Doosan Areně budou ve hře moc důležité ligové body. "Proto pro ni bude zápas s Plzní z výsledkového pohledu důležitější," je přesvědčen Limberský.

"I když se to trenérům nelíbí, tak odveta v Liverpoolu bude pro hráče takovým svátkem. Každý tam bude chtít hrát a uspět, ale v Plzni se bude rozhodovat o titulu," myslí si.