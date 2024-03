Pro nás je bod škoda, litoval Horejš remízy s Jabloncem. Zášť vůči bývalému klubu necítí

Trenér David Horejš (46) se ve středu ujal fotbalistů Hradce Králové a v sobotu svůj nový tým poprvé vedl v Jablonci, kde musel po minulé sezoně kvůli neuspokojivým výsledkům skončit. Kouč připustil, že návrat na Střelnici pro něj byl speciální, po utkání 23. ligového kola hovořil i s šéfem domácího klubu Miroslavem Peltou (59). Bod za remízu 1:1 Horejš bral.

"Specifické to bylo. Musím říct, že když mi v úterý zavolal Jirka Sabou (sportovní ředitel), tak mě napadlo: ty kráso, oni určitě jedou do Jablonce. Říkám si: tak to je výborné, to prostě nevymyslíte," řekl na tiskové konferenci Horejš, který od konce v Jablonci čekal na další angažmá.

"Ale zase jsem rád po delší době viděl zdejší kluky. Určitě nemám zášť proti Jablonci, tohle k práci fotbalového trenéra patří. Teď jsem v Hradci, odehráli jsme tady dobré utkání a jsem rád za celý realizační tým," doplnil rodák z Prachatic.

Po zápase setrval v družném hovoru s šéfem jabloneckého klubu Peltou. "Bavili jsme se spolu, on hodil pár svých fórků jako vždycky. S bodem pak byl spokojený, hráli o deseti, my jsme měli vést. Pro nás škoda, ale musíme to brát se vší pokorou. Pracovat dál a věřit, že půjdeme nahoru," litoval Horejš, že Votroci nedokázali využít početní výhodu po vyloučení jabloneckého Haidersona Hurtada.

U mužstva je krátce, má z něj ovšem dobrý pocit. Ve středu nahradil Václava Kotala, který na vlastní žádost ze zdravotních důvodů odstoupil. Východočeši měnili trenéra i před prvním zápasem v sezoně proti Jablonci, na podzim před duelem se Severočechy skončil Jozef Weber.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Nástup byl hrozně rychlý, snažili jsme se hlavně navodit pozitivní atmosféru. Poznal jsem, že kabina je zdravá, že kluci chtějí pracovat. Musím je pochválit. Na těžkém terénu makali. Jsem rád, že jsem nabídku z Hradce dostal a věřím, že budeme společně zažívat dobré časy," řekl Horejš.

Nechce vyhlašovat žádné nereálné cíle. "Uvidí se, kam kádr patří. Na všech cítím, že se chtějí posunout. Aktuálně jsme ve spodní skupině, liga v Hradci se musí bezpodmínečně zachránit. Nechci být ani namistrovaný, ani alibistický. Zápasů je ještě spousta. Úkol je, aby se liga hrála v Hradci i příští rok," podotkl Horejš.

Tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

Také domácí premiéru bude mít speciální, Votroci v příštím kole přivítají východočeského rivala Pardubice. "Kodeš a Kučera se vykartovali a Kaštánek má výron kotníku jak blázen. Celá středová trojice je mimo, což je před derby velká komplikace. Nejsme šťastní, jsou to důležití hráči. Ale připravení jsou další, chceme fungovat jako tým. Budou je muset nahradit," dodal Horejš.