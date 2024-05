Osasuna využila absencí Villarrealu k bodu, Sörlotha vyřadilo z boje o krále střelců zranění

Osasuna remizovala ve 38. kole La Ligy na domácím hřišti s Villarrealem 1:1. Tým z Pamplony se ujal vedení ve 30. minutě díky Antemu Budimirovi (32), jenž vstřelil již svůj 17. gól v sezoně. Zato hostující snajpr Alexander Sörloth (28), který usiloval o korunu pro krále střelců, si po čtvrthodině hry přivodil svalové zranění a musel střídat. Jeho náhradník José Luis Morales (36) krátce po pauze vyrovnal.

Od úvodu utkání byli diváci svědky trpělivé kombinační hry ze strany svěřenců trenéra Marcelina. Již od 17. minuty museli ale hráči ve žlutých dresech řešit nepříjemnost v podobě zranění své největší opory v útoku Sörlotha, který se po neúspěšném střeleckém pokusu chytil za zadní stehenní sval a záhy se odporoučel do kabin.

Od této chvíle jako by se Villarreal trochu hledal a iniciativu začali pomalu přebírat domácí fotbalisté. Odměny se za svou zvýšenou aktivitu dočkali ve 30. minutě, kdy se po přízemním centru z pravé strany prosadil Budimir.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po pauze se hráči Žluté ponorky mohutně hnali za vyrovnáním. V 52. minutě se po rohovém kopu dostal k hlavičce Yerson Mosquera, mířil ovšem jen do břevna. Stupňujícímu tlaku podlehla obrana Osasuny o pět minut později, kdy si za ni zaběhl střídající Morales, který si pohrál s gólmanem a v poklidu zakončoval do odkryté brány. Fotbalisté ve žlutých dresech se i nadále tlačili do útoku, jejich snažení jim ale další radost ve zbytku utkání nepřineslo.

