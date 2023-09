Slavia – Sparta. Poslední tři bitvy: Zmizík jménem Ogbu i Krejčího mistrovská pentle

Minulé derby pražských "S" prakticky rozhodlo o majiteli titulu ve fotbalové lize, jímž se po dlouhých devíti letech stala Sparta. V tom předešlém klání odvěkých rivalů zase pro sebe Slavia uzmula trofej pro vítěze poháru. Jarní soupeření rudých a sešívaných s napětím sledovali fanoušci nejen v Praze, nýbrž po celé republice. Jaké byly předchozí tři vzájemné duely nejvážnějších kandidátů na mistrovský primát?

Střely na branku 1./2. poločas: 0:1/6:4.

Po neuvěřitelně dlouhých 15 letech bylo derby konečně zase přímým duelem o titul. Vítěze však zápas nenašel, třebaže Slavia k tomu byla hodně blízko. Když po necelé hodině hry zvýšil Václav Jurečka na 2:0, vypadalo to se Spartou bledě. Jenže chvíli nato se nechal vylákat Aiham Ousou až téměř k půlící čáře, do vzniklého kráteru se vřítil Lukáš Haraslín a Lukáš Masopust jej zastavil jen za cenu penalty. Ladislav Krejčí ji proměnil a domácí se vzchopili.

Dvě velké šance pochytal gólman Kolář, při třetí už kapituloval. Slavia si vzala vedení zpět, když svou premiéru v derby ozdobil gólovou hlavičkou Igoh Ogbu, jeden z nejlepších hráčů zápasu. Ani to ale na výhru nestačilo. Ve třetí minutě nastavení vykouzlil parádní centr Fin Kaan Kairinen, Dán Casper Höjer jej poslal z první do ohně a Švéd Ousou do vlastní branky.

Zásahy brankářů ve 2. poločase: 0:3.

Slávisté ve finále domácího poháru potvrdili, že se jim v něm daří – v triumf proměnili i svou sedmou účast v boji o tuto trofej. V zápase, který nestrhl diváky na vyprodané Letné tolik jako ten předchozí, rozhodla efektivita. Na jedné straně Ogbu opět vygumoval Kuchtu, na druhé zlomily duel dvě situace, jež se odehrály během pěti minut na začátku druhé půle. Nejdřív se parádně trefil šajtlí nechytatelnou ránu David Douděra, pak zahaprovala komunikace sparťanských obránců a míč putoval od Vitíka do Filipa Panáka a do sítě.

V největší šanci Sparty trefil její kapitán Krejčí v závěru tyč, gólman Ondřej Kolář měl při jeho hlavičce štěstí. A protáhl tak svou úžasnou sérii – i ve 14. soutěžním derby proti letenskému rivalovi neprohrál. Z poražených sálala frustrace, jejich kouč Brian Priske nicméně po utkání doufal v to, že právě ono zklamání může nakonec posloužit k tomu, aby Sparta zvládla následující derby v lize.

Počet faulů: 12:15.

To bylo totiž nejdůležitější ze všech. Počtvrté v sezoně, potřetí během tří týdnů, potřetí na Letné. Jarní série střetnutí obou rivalů vygradovala vzájemným duelem v nadstavbové skupině o titul. A aby toho nebylo málo, samotný zápas se lámal až v sedmé minutě nastavení. To Ogbu nesmyslně skolil u brankové čáry Awera Mabila a rozhodčí Černý neváhal s nařízením penalty. Krejčí ji suverénně proměnil a předčasně uvázal pentli v klubových barvách na mistrovskou trofej.

Byl to jeho čtvrtý gól z pokutového kopu z posledních pěti startů v nejvyšší soutěži. Pro Slavii to byla teprve druhá porážka na stadionu úhlavního nepřítele z 10 zápasů. Vítězové postavili proti aktivní hře Trpišovského výběru soustředěný obranný blok, a i když fanoušky hrou nepobavili a od odborníků za ni sklidili kritiku, výsledkem své příznivce nakonec nadchli.