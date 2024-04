Slovan se musí srovnávat se Slavií, Spartou a Plzní a ne s nikým jiným, tvrdí nový majitel Kania

Ondřej Kania (31), nový majitel Slovanu Liberec, který má za sebou 107 pohárových bitev na evropském poli, absolvoval premiérové Q&A s fanoušky podještědské značky. Při odpovědích na dotazy příznivců se dotkl hned několika témat včetně přestupové politiky.

První tip na hráče dostal dle svých slov již čtyři týdny zpět a sportovní úsek už na jeho získání intenzivně pracuje. V blízké budoucnosti by se měl Liberec spoléhat na co nejvyšší počet vlastních kmenových fotbalistů.

Předchozí majitel trojnásobného šampiona české ligy Ludvík Karl strávil ve funkci dlouhých sedmadvacet let. Jednatřicetiletý Kania, jenž svěřil sportovní osud klubu do rukou Jana Nezmara a Theodora Gebre Selassieho, by ho rád napodobil a možná i překonal.

"Upřímně doufám, že klub jednou předáme našim dětem a ty se o něj budou dál starat. Ano, je to investice. Zároveň ale máme štěstí, že nejsme v situaci, kdy ona investice přesahuje zásadní část našeho majetku, nebo toho, z čeho žijeme a budeme žít. Takže nevidím jakýkoliv důvod, abychom kdy přemýšleli o nějakém odchodu. Chtěl bych, aby tenhle klub byl naší kotvou, se kterou vydržíme navždy," uvedl ve čtvrtečním videorozhovoru, který vyšel na webu fcslovanliberec.cz.

Chod Slovanu je narozpočtován na několik let dopředu a neměl by se dostat do potíží, ani kdyby se mu dlouhodobě nedařilo. "Slovan se musí srovnávat se Slavií, Spartou a Plzní a ne s nikým jiným. Pokud se nám nebude dařit ani po pěti letech a fandové budou právě vyvolávat "Kania ven" nebo "Nezmar ven", finančně bude klub stabilní a v pořádku," ubezpečil příznivce nový první muž libereckého fotbalu.

Sní o účasti v Lize mistrů

Osobně sní o účasti v Lize mistrů, což by však musel předznamenat výrazný úspěch v domácí soutěži. "Na našem úplně prvním setkání pan Karl griloval Nezmara na tom, že šel proti AC Milán sám na bránu a neskóroval. Kdyby ano, Slovan mohl být v Lize mistrů. Vzhledem ke kombinaci Honzova historického dluhu a mé ambice a naší lásky k hymně Ligy mistrů si myslím, že by ta hymna Ligy mistrů tady jednou zahrát měla," navnadil a pokračoval.

"Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí český koeficient, možná nepotřebujete kvůli LM ani vyhrát ligu. Je potřeba mít nejvyšší cíle, ale je potřeba si to odpracovat, znát tu cestu a vědět, jak toho dosáhnout. Vždy upřednostním sportovní úspěch. Evropa přináší obrovské příjmy, naprosto disproporční vůči čemukoliv dalšímu. Naše cesta je jednoznačně do Evropy," oznámil Kania. Luboš Kozel, který řídí Slovan již od srpna 2021, tedy rozhodně nebude mít malé úkoly.

První zápas v jeho éře bude první dubnovou sobotu proti Slovácku. Narazí na sebe sedmý a šestý tým tabulky. A Kania by si přál plný dům, protože možná účast v TOP 6 nemusí být úplnou science-fiction. Ohledně rozdávání lístků však hodlá být přísný. "Nebudu sedět na polstrovaných sedačkách. Za své lístky si budu platit. A naši kamarádi a přátelé, i ti dlouho nevidění, co se nyní ozývají, budou muset platit taky. Doufám, že částečně přispějeme k tomu, aby se navýšily tržby ze vstupného," uzavřel vlastník.