Další změny ve vedení Liberce. Gebre Selassie se stane novým sportovním ředitelem Slovanu

Bývalý český fotbalový reprezentant Theodor Gebre Selassie (37) se stane sportovním ředitelem Liberce, dosud u týmu působil jako sportovní manažer. Slovan, jehož novým majitelem je od úterý podnikatel Ondřej Kania, o tom informoval na svém webu.

Gebre Selassie loni v červnu ukončil kariéru a v září nastoupil do funkce sportovního manažera. Nyní se posune dál. "Slovan se stal jedním z mých osudových klubů a Liberec domovem pro moji rodinu. Nesmírně si vážím příležitosti aktivně se podílet na vedení klubu v jeho nové etapě," uvedl někdejší obránce.

S Kaniovým příchodem se do klubu vrátil jeho bývalý hráč a funkcionář Jan Nezmar, kterého nové představenstvo zvolilo generálním ředitelem. "Stejně, jako jsem se o to snažil jako hráč, budu i ve své nové roli dělat vše, co bude v mých silách, pro to, abychom byli úspěšní. Těším se na spolupráci s Honzou Nezmarem. Věřím, že nám to bude klapat stejně jako kdysi na hřišti," prohlásil Gebre Selassie.

Rodák z Třebíče působil mimo jiné v Jihlavě a pražské Slavii, s níž získal dva ligové tituly (2008 a 2009). Mistrovský primát si připsal i v Liberci (2012), nejdelší část kariéry pak strávil v Brémách. Za Werder hrával v letech 2012 až 2021, poté se vrátil do Slovanu. V české lize si Gebre Selassie připsal 154 startů a devět branek, za reprezentační "áčko" má na kontě 54 zápasů a tři góly.

"S Theem nás pojí dlouhodobý vztah, jednak jako spoluhráčů a také jako přátel. Jsem přesvědčen o tom, že je velkou výhodou, pokud jsou na řídících pozicích klubu lidé, kteří k němu mají hluboký a dlouhodobý vztah. A to Theo, jako jedna z legend klubu, jednoznačně splňuje," řekl Nezmar.

Liberec a jeho umístění v tabulce ke 4. dubnu. Livesport

Ředitelem marketingu a obchodu bude ve Slovanu nově Štěpán Hanuš. "Jedná se o podstatný krok ve snaze klubu pozvednout marketingovou aktivitu, která by měla ve střednědobém horizontu vést k významně vyšším návštěvám na domácích zápasech a atraktivitě klubu vůči potenciálním sponzorům," uvedli Severočeši.