Sparta udělala podle Rady největší posun. Oceňuje návštěvy, z derby "S" byl ale zklamaný

Téměř rekordní návštěvnost, skvělá forma obou pražských "S", střelecké povstání Marka Havlíka (28) i nekončící mizérie Českých Budějovic. V takovém duchu se nesl uplynulý ligový podzim, po němž Sparta vede tabulku o pět bodů před Slavií. Ta má ale zápas k dobru. Rezonující témata české kopané rozebral v rozhovoru pro eFotbal.cz zkušený trenér Dukly Petr Rada (65).

Jaký byl z vašeho pohledu ligový podzim?

"Nesmírně zajímavý. Sledovali jsme spoustu dobrých zápasů, jedinou kaňkou bylo derby pražských 'S'. Jinak se mi ale Sparta se Slavií moc líbily. Není náhoda, že tyhle dva týmy jsou všem odskočené, předvádí suverénně nejlepší fotbal. Dá se říct, že ligový podzim skončil dle očekávání. Co mě překvapilo, je snad jen výrazný odstup třetí Plzně. Měl jsem za to, že ke druhé příčce bude mít o něco blíž."

Fanoušky liga bavila, průměrná návštěvnost (6 411 diváků) je druhá nejvyšší v historii české nejvyšší soutěže. Vnímáte to jako další důkaz toho, že jde český fotbal nahoru?

"Dle mého v tom velkou roli hrají kvalitní stadiony. Většina klubů už má moderní arény a lidi to ocení, jako na podzim v Hradci. I když já osobně tam na novém stadionu ještě nebyl, slyšel jsem na něj samé superlativy. Škoda že ho nepostavili mnohem dřív, ale lepší teď než vůbec. Jinak má skvělou návštěvnost hlavně Sparta se Slavií, atmosféra tam, to je jedním slovem nádhera. Pak musím zmínit Baník, Bohemku či Slovácko, zrovna na tyhle kluby budou ale lidi chodit asi vždycky."

Najdou se ale pořád kluby, kde to pořád není s návštěvností tak slavné, že?

"Zaráží mě slabá návštěvnost v Liberci, Jablonci či Mladé Boleslavi. Tam je to dlouhotrvající problém, přitom třeba v Liberci na fotbal lidi dřív chodili. Když tam ale dorazí na tribuny jen 1500 diváků, přijde mi to strašně málo. Jakbysmet v Boleslavi. To je trochu umělý klub, zároveň má ale zajímavé hráče. Když vstřelí stejně gólů jako Slavia, ale doma je na něj zvědavý třetí nejnižší počet lidí ze všech, pak je zkrátka něco špatně.

Zvlášť když více fanoušků chodí i ve Zlíně, který se přitom od začátku sezony potácí dost dole. Je to k zamyšlení. Jsem ale rád, že celkově se liga zvedla, a to i po divácké stránce. Hlavně je dobře, že už všechny mančafty hrají vážně doma, že už nemusí nikdo hrát ve vyhnanství. To je pro mě zcela zásadní věc. Máš stadion, můžeš do ligy. Tak by to mělo být. A neříkám to kvůli tomu, že v tabulce druhé ligy je Vyškov před námi."

Tu první vede o pět bodů Sparta. Jak se vám zamlouvaly její podzimní výkony?

"Sparta udělala největší progres ze všech. Zklidnila to, dala se dohromady. Když přicházel trenér Priske, zaslechl jsem obavy, aby to nebyl druhý Stramaccioni, on je ale někdo úplně jiný. Odvedl kus dobré práce, to samé platí i pro Tomáše Rosického. Navíc se Sparta trefila do cizinců.

Po hodně dlouhé dobře. Ať už je to Laci, Kairinen, Birmančevič, Preciado nebo gólman Vindahl, ti všichni přinesli skutečnou kvalitu, což Spartě hrozně pomohlo. Netvrdím, že ze zahraničních posil vyšly úplně všechny, většina z nich ale ano. I proto je Sparta tak dobrá. Návštěvy tam byly opravdu excelentní."

Když nepočítáme Lukáše Haraslína, který ze zahraničních hráčů Sparty se vám na podzim líbil nejvíc?

"Asger Sörensen. Sledoval jsem ho už v Norimberku a podle mě je to fakt skvělý fotbalista. Na hřišti i povahově. Je to nesmírně inteligentní, skromný kluk, ale skvělý je i Veljko Birmančevič. Rychlostní typ, který umí vstřelit branku. O fotbalistech z jihu se říká, že jsou trochu horkokrevní, zrovna on má ale hlavu zcela v pořádku."

I když Sparta získala v létě titul, podle mnohých expertů na tom Slavia byla herně pořád lépe. Platí to stále?

"Nemyslím si. Nechci říct, že by Slavia hrála nějak špatně, poslední půlrok se mi ale Sparta líbí víc. Slávisté to mají založené na fyzické kondici, spoustu soupeřů dokážou uběhat. Na můj vkus však pořád zbytečně protáčí moc hráčů. Mají ještě širší kádr než Sparta a trenér Trpišovský to náležitě využívá. Nic proti tomu. Jen si myslím, že Sparta je sehranější o něco víc."

Do Edenu míří miliardář Pavel Tykač. Měla by se Sparta začít bát?

"Podle mě je jenom dobře, když takový miliardář do fotbalu jde. Zvlášť když je pevně spjatý se Slavií, má k ní vytvořené silné pouto. Kdyby do klubu skočil už před deseti lety, byla by na tom ještě lépe. Stačí se podívat na pana Křetínského. I když ho třeba někdo nemusí, já říkám, ať mu jsou všichni vděční. To on drží Spartu nad vodou už řadu let. Hrozně jsem mu přál, ať získá titul, protože on si ho fakt zasloužil.

Jestli mu teď na ligové mapě přibude konkurent v podobě pana Tykače, bude to pro český fotbal další skvělá zpráva. Pan Tykač totiž stejně jako on nepřijde do klubu těžit peníze, ale pomoci mu se zvednout ještě víc. Je skvělé, když lidi jako tihle dva mají o náš fotbal zájem."

Už tak silnou brankářskou dvojici Slavie by mohl doplnit ještě plzeňský Jindřich Staněk. Zaskočilo vás to?

"Netuším, nakolik to jednání vážné je či není, vím to jenom z novin. Samozřejmě jsem to ale nečekal. Kdyby to vyšlo, byla by to bomba, asi největší přestup v rámci ligy posledních let. Staněk je fakt výborný gólman. Jen je otázka, zda ho Slavia až tolik potřebuje, i Mandous s Kolářem totiž mají velkou kvalitu. Slavia dělá ale dobré transfery dlouhodobě. Má na ně čuch. Věřím, že jasný plán si vytvořila i s gólmany, třeba do něj zapadá právě Staněk. Tohle ale není otázka pro mě."

S desetibodovou ztrátou za Slavií se umístila Plzeň, která projela suverénně skupinou Konferenční ligy. Co na to říkáte?

"Je to obrovský úspěch. I když někdo může tvrdit, že měla lehkou skupinu, já si to nemyslím. Vždyť v ní bylo silné Dinamo Záhřeb, a i to dvakrát porazila. Klobouk dolů před kluky. Je vidět, že více než na ligu se tentokrát soustředili na poháry, ale proč ne. Vážně úžasné, jak to zvládli. A smekám i před Spartou se Slavií. V pohárech jsme díky téhle trojce prožili nejlepší podzim v historii, což je třeba náležitě ocenit."

Jen o skóre za Plzní se drží Slovácko. Překvapuje vás, že je pořád takhle nahoře?

"Ani moc ne. Tým je už řadu let pohromadě a nese to ovoce. Na pražská S sice nemá, to však nikdo z ligy. Jediné, čeho se u Slovácka trošku bojím, je věk důležitých hráčů. Myslím si, že přestavba kádru tam neprobíhá tempem, jakým by probíhat měla. Kluci jako Kadlec, Petržela, Daníček či Reinberk už totiž lepší nikdy nebudou. Kdyby všichni skončili v rámci jednoho roku, byl by to pro Slovácko dost velký problém. Do té chvíle se však budou držet nahoře a naprosto zaslouženě. Nepřekvapuje mě, že dokáží držet s Plzní krok."

V dresu Slovácka na podzim zářil záložník Marek Havlík, s deseti góly nejlepší střelec ligy. Měl by podle vás i na Spartu, Slavii či Plzeň?

"Těžko říct. Opravdu nevím. Celou dobu působí ve Slovácku a teď hraje fakt excelentně. Lepí mu to, střílí krásné góly. Je to fajn. Zároveň je ale zarážející, že tabulku střelců nevede žádný z útočníků. Furt se mluví o Kuchtovi, Jurečkovi, Chorém i o spoustě dalších, žádný z nich však na podzim střelecky nezazářil. Havlík jim všem hodil rukavici. Obecně jsou v lize útočníci jako hrom, žádný vyložený kanonýr mezi nimi ale není. Kdyby ano, tak je před Havlíkem, byť roli v tom samozřejmě hraje i častá rotace hráčů. Hlavně na Slavii to útočníci mají v tomhle těžké. I tak si ale myslím, že třeba Jurečka měl branek vstřelit víc."

Šest gólů zaznamenal mladoboleslavský Vasil Kušej, ale přidal k nim hned sedm asistencí. Je podle vás právě on nejlepším hráčem soutěže?

"Určitě je to hodně kvalitní fotbalista. Na začátku podzimu mu ale uškodil fakt, že se už asi viděl někde jinde. Psalo se, že přestup má dost v hlavě, naštěstí se ale zvedl a dokázal se dostat až do nároďáku. On je vážně šikovný. Rychlostní typ, při hře jeden na jednoho se na něj krásně kouká. Sice to není klasický kanonýr do vápna, spíš takový podhrot, ale to je možná ještě lepší. Za poslední dobu udělal výrazný pokrok a já mu moc přeji, aby v tom dál pokračoval."

Co byste mu poradil vzhledem k jeho budoucnosti? Měl by pro jarní část ligy zůstat v Boleslavi a prostřílet se na EURO, nebo už uzrál čas na přestup jinam?

"Tohle si musí rozhodnout jen on sám. Jestli chce za lepším, není se co divit. Bylo by špatné, kdyby to tak nebylo. Měl by ale uvažovat tak, že je ještě hodně mladý, do ciziny se rozhodně dostane. Když však odejde už teď a vybere si špatně, může první půlrok strávit na lavici a o Euro přijde. Je to na něm a na Boleslavi. Když přijde adekvátní nabídka, tak ho asi pustí už v zimě. Já bych se však přikláněl k tomu, aby ještě zůstal a zabojoval o mistrovství Evropy. Když mu to vyjde, bude si moct vybírat ještě víc. Boleslav samozřejmě taky."

Probrali jsme týmy a hráče, kterým se dařilo. Kdo vás ale v lize na podzim vyloženě zklamal?

"Z hráčů si teď nikoho nevybavím. Ani si nemyslím, že by třeba ve Spartě či Slavii byl někdo, komu podzim vyloženě nesedl, nikoho takového asi nemám. Z týmů ale určitě musím zmínit poslední České Budějovice. To je jasné.“

Proč se jim podle vás až tak nedařilo?

"Je to těžké. Přitom tam jsou hráči jako třeba Adediran, kteří předtím hráli celkem dobře. Podle mě se ale Dynamo neuváženě zbavilo Mršiče s Čoličem, vůbec jsem pak nepochopil odstavení Jakuba Hory. Je to hodně kvalitní fotbalista a oni ho hodili přes palubu. Navíc dosud nikdo pořádně nevysvětlil, proč se tak stalo. Moc tomu nerozumím. Stejně jako tomu, jak tam vyřešili otázku trenérů. Vždycky musí být jeden hlavní. Neexistuje, aby vedle sebe byli dva naprosto rovnocenní, takhle to ve fotbale nefunguje. Opravdu ne. Pokud ale Zápotočný a Niklem přišli spolu a snažili se navenek vystupovat jako jeden, tak měli spolu i odejít. Bylo by to logické.

Taky ale uznávám, že pan Podroužek to měl hodně těžké. Předtím dělal novináře, chvíli trvá, než se ve fotbalové funkci rozkoukáte. Vůbec mu nezávidím, do jaké situace se dostal. Možná mu mohli dát víc času. Na pozici sportovního ředitele jsou totiž potřeba zkušenosti a ty on prostě neměl. Nebo ano, ale pouze zvenku. Vážně to neměl lehké, zvlášť když se Českým Budějovicím vůbec nedařilo. Ještě bych je ale neodepisoval."