Případ Havlík. Borec s geniální levačkou, který odmítl cizinu. Už by měl jít, říká Levý

Marek Havlík (28) = Slovácko. Ale jako dlouho ještě? Spekuluje se o zájmu předních ligových klubů. Není se čemu divit, forma rodáka z Lubné je exkluzivní. Láká i fakt, že mu v létě vyprší smlouva. "Moc šancí už asi nebude, měl by jít," myslí si expert Stanislav Levý, který šikovného záložníka před několika lety trénoval.

Havlík měl našlápnuto k velké kariéře od útlého věku. Už v patnácti letech hrál třetí nejvyšší soutěž v dresu Kroměříže, která ho pomohla fotbalově vychovat. Když tehdy vyřadila senzačně Brno z poháru, byl u toho.

Nechybělo mnoho a mohl začít psát zahraniční kariéru. Když v šestnácti odletěl na zkoušku do italského Bari, uspěl. Smlouva byla na stole, stačil podpis. V ten moment ale Havlík couvnul. "Ještě jsem se na to necítil, chyběli by mi rodiče," říkal tehdy.

Šanci ucítilo Slovácko a udělalo jeden z nejlepších přestupů své historie. Havlík se přesunul do jeho akademie a postupně vyrostl nejen v právoplatného člena prvního týmu, ale také v absolutní oporu.

Poslední Havlíkovy sezony. Livesport

A to už v době, kdy měl zhruba jednadvacet let. Tedy v letech 2016 a 2017, ho měl pod palcem trenér Stanislav Levý. "Byl to velmi talentovaný kluk, bylo na něm vidět, že je fotbalově skvěle vybavený. Už tehdy měl vynikající čtení hry, jeho levačka byla také vytříbená," vzpomíná pro eFotbal.cz.

Havlík zařezával jeden ligový start za druhým. "Čím víc měl odehráno, tím byl lepší. Talent jednoduše měl, bylo to vidět," říká Levý.

Postupně se z něj stal více než obyčejný ligový hráč. "Není to jen o tomto období, on už i v minulých sezonách podával velmi kvalitní výkony, byl oporou Slovácka. Teď k tomu přidává čísla, tak je vidět, výkony tím korunuje," připomíná Levý.

Elitním hráčem až pod Svědíkem

V elitního ligového hráče se však začal měnit až pod dohledem Martina Svědíka. Což není náhoda. Svědčí to nejen o vynikající práci trenérského štábu, ale také o tom, jak se v té době Slovácko měnilo. "V tu dobu, kdy jsem tam působil já, byla jiná situace. Sázelo se na mladé, na místní, byla to priorita vedení," vrací se Levý v čase.

Zároveň však přikyvuje při argumentu, že Havlíkovi pomohly příchody větších jmen a zkušených hráčů. "S tím by se dalo určitě souhlasit," říká. "Už v tu dobu byly nároky na Marka velmi vysoké. Bylo vidět, že je to kvalitní fotbalista s velkým potenciálem. Tím, jak pak přišli zkušenější hráči jako Michal Kadlec a Milan Petržela, se pozornost fanoušků i médií upřela více na ně. Marek měl větší klid na práci."

V lize mu to letos jde. Livesport

Dříve Havlík paradoxně doplácel na svou komplexnost. Vynikající je všude, kam ho trenéři postaví. Několikrát se osvědčil jako defenzivní šestka, také ale skvěle zvládá diktovat tempo hry a o jeho hře na pozici číslo deset už byla řeč.

Mohl by se přesunout do Plzně?

Nabízí se tedy otázka: co dál? Podle informací serveru infotbal.cz se k zimnímu přestupu chce odhodlat Plzeň, zájem je prý i z Polska.

"Už má svůj věk. Není to starý hráč, ale ani mladý. Na další zpeněžení to tedy pro klub, kam případně půjde, nebude. V jeho současné formě a pohodě si ho já osobně dokáži představit ve kterémkoliv klubu z trojice Sparta, Slavia a Plzeň," tvrdí Levý.

"Podle mě měl být už před třemi sezonami na prestižnější adrese," pokračuje bývalý kouč moravského celku. Problémem by mohla být Havlíkova povaha. Už v mládí odmítnul zahraničí a v regionu se ví, že nejraději je doma. "Potřebuje kolem sebe svoje okolí, je to opravdu domácí typ."

Je otázkou, jestli by se Havlík dokázal například v Praze prosadit. Případů, kdy vynikající hráči přišli do Prahy a neuspěli, jsou desítky. "Marek v tomto vyspěl," myslí si Levý. "Sám říká, že by se tomu úplně nebránil, takže nad tím podle mě přemýšlí. Řekl bych, že by se tam s tím dokázal poprat a zvládnout to. To by platilo i v případě, že by zamířil do zahraničí."

Slovácku se v lize daří. Livesport

A co by mu poradil sám Levý? "Řekl bych mu, aby udělal další krok. Buď ven, nebo do zmiňované TOP trojky. Nic jiného v lize nemá smysl. Moc dalších šancí už by přijít nemuselo," varuje osmadvacetiletého borce.