Stadion je nádherný, skvělé hřiště. Líp to asi vyjít nemohlo, chválil Pilař výhru Hradce

Královéhradecký fotbalista Václav Pilař (34) připustil, že před prvním utkáním na novém stadionu pociťoval nervozitu a s celým týmem vnímal vysoká očekávání okolí. Na tiskové konferenci byl proto nadšený, že Východočeši duel 3. kola FORTUNA:LIGY proti Českým Budějovicím zvládli a vyhráli drtivě 5:1. Bývalý český reprezentant se navíc na triumfu podílel gólem z penalty a asistencí, i proto označil dnešek za jeden z nejhezčích dnů ve své bohaté kariéře.

"Zápas byl specifický, hodně emotivní. Provázela ho velká očekávání a měli jsme obrovskou motivaci. Byl jsem za celý tým nervózní, abychom to zvládli, takže teď jsem strašně rád. Stadion je nádherný, skvělé hřiště, podmínky pro fotbal byly dokonalé. Líp to asi vyjít nemohlo," pochvaloval si Pilař.

Čtyřiatřicetiletý záložník zaznamenal v 59. minutě poslední pátý gól "Votroků" v zápase a za mateřský klub skóroval v soutěžním utkání po letním návratu poprvé od května 2011. "Asi je to dnes pro mě jeden z nejhezčích dnů kariéry. Ale navenek nejsem tak emotivní člověk, odehrávalo se to spíš ve mně," řekl Pilař. "Já přišel do hotového, ale kluci hráli dva roky v Mladé Boleslavi a tenhle stadion si oni i celý Hradec zasloužili," doplnil bývalý křídelník Plzně, Olomouce, Jablonce či německého Freiburgu.

Pilař proměnil penaltu poté, co ho podle sudího Dalibora Černého fauloval ve vápně hostující Pavel Osmančík. Hlavní arbitr svůj verdikt nezměnil ani po poradě s videorozhodčím. "Byl jsem stoprocentně přesvědčený, že to byl faul, ale ještě jsem to na videu neviděl. Udělal jsem to šikovně, dal jsem si dotek do lajny a on mi trefil nohu," tvrdil Pilař.

V úvodu měl Hradec štěstí

Připustil, že "Votroci" měli v úvodu štěstí, když soupeř neproměnil dvě stoprocentní šance. Následně Východočeši mezi 19. a 32. minutou třikrát skórovali. "Budějovice měly v úvodu dvě velké šance. Kdyby byl stav 0:1, byl by to úplně jiný zápas. Naopak my dali gól hned z první akce, to jsme na novém stadionu přesně potřebovali. A i po zbytek duelu jsme byli produktivní," těšilo hráče s 22 reprezentačními starty.

Pilař v minulém kole v Plzni chyběl kvůli zranění, ale na premiéru na novém stadionu se stihl uzdravit. "Měl jsem nějaký zdravotní problém, ale od středy už jsem trénoval. Jsem rád, že mi trenéři umožnili hrát, moc jsem si to přál. Doufám, že to bude jenom lepší a lepší," uvedl Pilař.

Věří, že nový stadion bude pro "Votroky" velkou vzpruhou. "Dnes tam každý nechal všechno. Viděli jsme, že přišlo devět tisíc lidí, chtěli jsme jim to podporu vrátili. Jak je stadion útulný, tak jsme fanoušky hodně slyšeli. Mně osobně to hodně pomáhá. Snad nás budou lidé podporovat i v dalších zápasech," přál si Pilař.