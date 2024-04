Plzeň – Slavia: Staněk proti svým. Jak si poradí s návratem? Má výhodu, zná prostředí, myslí si expert

Téma nedělního šlágru 28. kola fotbalové FORTUNA:LIGY mezi Plzní a Slavií je jasné. Celá fotbalová veřejnost je zvědavá na to, jakým způsobem si Jindřich Staněk (27) poradí s návratem do Štruncových sadů. Reprezentační gólman po přestupu do Slavie chytá skvěle, duel v Plzni ale bude těžkou prověrkou jeho psychické odolnosti. Jaký vliv může mít na nedělní utkání a jak se mu vydařil vstup do nového angažmá jsme probrali s bývalým ligovým brankářem a současným trenérem třetiligové Hostouně Dominikem Rodingerem (37).

Může být pro Staňka znalost prostředí v Plzni výhodou?

"Myslím, že je to pro něj obrovské plus. Zná dopodrobna celý plzeňský tým a může otevřít plzeňskou kuchyň i realizačnímu týmu Slavie. Myslím si, že když řeknu, že to je věc, která může rozhodnout celý zápas, tak příliš nepřeháním."

A nemohou z důvěrné známosti profitovat i ofenzivní hráči Plzně?

U kluků z Plzně tu výhodu moc nevidím. Jindra Staněk dlouhodobě dokazuje, že patří mezi nejlepší české gólmany a že žádnou výraznou slabinu nemá. Nevím tedy, jestli je něco, čím by si na něj mohli přijít."

Překvapilo vás, jak suverénně si Staněk s přesunem do Edenu poradil?

"Abych řekl pravdu, tak docela ano. Když do Slavie přestupoval, byl jsem s nějakým hodnocením hodně opatrný."

Proč?

"Z dlouhodobého projevu Slavie je jasně patrné, že chtějí hrát odzadu a zakládají si na výstavbě hry od gólmana. U Jindry jsem měl v tomto ohledu trochu otazník. Jeho projev v Plzni byl založený spíš na dlouhých míčích, proto jsem nevěděl, co od něho ve Slavii čekat."

Od prvního zápasu v brance ale potvrzuje, že hra nohou pro něj není žádnou překážkou.

"Ukazuje, že se do rozehrávky netlačil hlavně kvůli tomu, že ji po něm nechtěli trenéři. Pan Bílek měl úplně jiné herné pojetí a pan Koubek je také spíš konzervativní trenér, takže se asi bál jít do rizika, které s sebou rozehrávka nakrátko může nést. Ve Slavii ale asi dobře věděli, co od něho mohou očekávat a i kvůli zapojení do rozehrávky je pro ně velkou posilou."

Staňkovi vstup do nového angažmá zkomplikovalo zranění ze zimní přípravy. Oproti původním zprávám se ale vykurýroval výrazně rychleji a Slavii okamžitě pomohl k důležité remíze v ligovém derby.

"Myslím si, že šel do branky i přes to, že nebyl stoprocentně vyléčený, na jeho výkonech to ale vůbec nebylo znát. Jeho přítomnost v brance tým obrovsky nakopla. S jeho příchodem se extrémně zlepšila součinnost celé obrany i často probíraná rozehrávka. V brance Slavie od začátku působí výborným dojmem, chytá, jako by se nic nedělo."

Předchozí vzájemné souboje. Livesport

Je to ten největší rozdíl oproti Aleši Mandousovi?

"Alešovi poslední dobou trochu chybělo zdravé sebevědomí. Když nastoupil Jindra, všechny hned přesvědčil o tom, že má celou situaci pod kontrolou. Od začátku z něho sálá jistota, což je pro Slavii velmi důležité. Pocit, že se může udělat chyba a v brance je někdo, kdo ji dokáže napravit, je pro hráče k nezaplacení."

V čem přesně jim to může pomoct?

"Kluci v poli si mohou dovolit riskantnější řešení při tvoření útoku. Navíc si s Jindrou mohou zahrát při postupné rozehrávce. Aleš Mandous se na začátku jara trochu schovával před hrou. Jindra se naopak nebojí nabídnout a chce ostatním vytvořit další varianty."

Je tohle herní sebevědomí nejdůležitější vlastností, kterou Staněk má?

"To si netroufnu říct, ale dlouhodobě dokazuje, že se rozhodně nezříká odpovědnosti. Naopak, když cítí, že na něm tým stojí, tak jeho výkony ještě rostou. Bylo to vidět v Plzni, v reprezentaci a teď si to přenesl i do Slavie. Vyhledává ty situace, kde může ukázat svoji extratřídu."