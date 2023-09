TOP produktivita, pilná střelba a četný driblink. Haraslín jako zbraň na Slavii

Pokud by se obrana Slavie měla zaměřit na jednoho ofenzivního hráče Sparty, měl by to Lukáš Haraslín (27). Momentálně nejproduktivnější hráč FORTUNA:LIGY hraje ve výborné formě, kterou nepřibrzdila ani reprezentační přestávka. Jeho góly a asistence nicméně nejsou dílem náhody, nýbrž výsledkem nadstandardní aktivity.

Slovenský ofenzivní šikula patří k nejaktivnějším hráčům na hřišti nejen na první dojem, ale také při dalším pohledu na různé statistiky.

Haraslínova produktivita, která čítá šest branek a dvě asistence v šesti ligových utkáních, je nejlepší v lize, a to s náskokem, jelikož druzí v pořadí – plzeňští Pavel Šulc a Rafiu Durosinmi – mají o dva body méně. Zajímavé je také podívat se na tempo, s jakým slovenský reprezentant boduje. Pod sparťanský gól v lize se totiž podepíše každých 46 minut, což je parádní číslo.

Lukáš Haraslín se rozehrál do skvělé formy. Livesport

"Má nadstandardní řešení situací, umí jít do volna, do otevřeného prostoru, kde je naprostý zabiják. Je znát, že se v tom Sparta obecně zlepšila, nacvičují tyto situace a Haraslín z toho těží," všímá si někdejší reprezentační analytik Miroslav Jirkal.

Haraslínova produktivita je ale také vyústěním velké snahy, která doplňuje kvalitu a technickou zdatnost, jež je dle mnohých mezi nejlepšími v lize. "Aktuálně je to určitě jeden z nejlepších hráčů Sparty. Má čísla, dává góly, hlavně směrem do ofenzivy se mi líbí moc. Tenhle příchod se Spartě fakt povedl," chválí ho i David Kalivoda v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Právě vynikající řešení ve finální fázi a originální nápady se odrážejí v tom, že Haraslín sbírá body do tabulky produktivity nad plán. Co to znamená? Podle statistik společnosti Wyscout nasbíral slovenský křídelník hodnotu očekávaných branek a asistencí 3,21. Bodů nicméně posbíral osm, takže přibližně o pět víc, než by podle dat mít měl.

Jak k tomu reálně dochází na hřišti? Mimo jiné třeba driblinkem, jelikož Haraslín je třetím nejaktivnějším hráčem v lize. V průměru na zápas zkusí obejít soupeře jeden na jednoho zhruba sedmkrát, lepší je v tomto ohledu jen Vasil Kušej a Vladimir Jovovič.

Co fanoušky letenského týmu nesmírně baví, to je variabilita Haraslínových zakončení. Jednou udělá gólmanovi kličku, pak míč obalí na zadní tyč, jindy zase zvolí elegantní dloubák.

Dohromady vystřelil Haraslín podle oficiálního webu ligy šestnáctkrát, což dělá velmi slušnou úspěšnost 37,5 %. Mezi hráči, kteří vystřelili alespoň desetkrát, je to jasně nejlepší číslo.

Navíc nekope penalty, což by čísla ještě zlepšilo. Ostatně, hned 60 % z jeho střel jde přímo ze hry, což jen dokazuje, že standardní situace mají na starosti jiní.

"Je v obrovské formě, stejně tak se daří i Birmančevičovi. Dobře se navzájem doplňují a podle mě je to jedna z nejúdernější sil v celé lize," říká Jirkal.

Důležitým aspektem také je, že mu derby chutná. Není typem hráče, který by se nervozitou sesypal nebo kterého by semlel tlak. Naopak. V derby se gólově prosadil už dvakrát, navíc obráncům Slavie dělává problémy. Stačí vzpomenout na to, jak se na něm vyloučil Aiham Ousou.

O tom, že mu tlak nedělá problém a že je schopen rozhodovat, ukázal v tomto ročníku už dvakrát. Liberec i Olomouc totiž porazil sám svými čtyřmi góly, navíc načal brankou odvetu proti Dinamu Záhřeb, a to hned ve druhé minutě. "Zatím neřekl poslední slovo a dokáže nás ještě něčím překvapit. Podle mého názoru si znovu říká o angažmá v cizině," dodává Jirkal.