Brankáři jako klíč k derby? Vindahl je pod palbou, slávisté hrají lépe nohama

V minulé sezoně byla všechna ligová derby pražských "S" ozdobená gólovými hody. Chtělo by se tak říct, že v nich brankáři velkou roli nehráli. Nicméně právě první derby tohoto ročníku by mohlo ukázat jejich důležitost. Zatímco Sparta našla spolehlivou jedničku v Peteru Vindahlovi (25), Slavia začala s brankáři tak trochu šachovat.

Trable s pozicí mezi třemi tyčemi však na začátku sezony řešily oba celky. Sparta celý červenec doufala, že se jí povede prodloužit angažmá Matěj Kováře z Manchesteru United. Slavia zase musela dát oddechnout Ondřeji Kolářovi, jemuž se začátek ročníku nepovedl, což vyústilo v chyby v odvetě play off Evropské ligy proti Luhansku.

Jak to ale vypadá nyní před nedělní bitvou? Peter Vindahl, letní posila Sparty, je neoddiskutovatelnou jedničkou. To Slavia momentálně spoléhá na Aleše Mandouse.

Je tak pravděpodobné, že i do derby za Červenobílé nastoupí právě on. "Myslím si, že Slavia postaví Mandouse, protože teď měl dobré zápasy, i když neměl tolik práce. Je vidět, že jak dlouho seděl na lavičce, tak je zdravě nažhavený. Navíc je to kvalitní gólman," myslí si Miroslav Jirkal, bývalý ligový brankář a reprezentační analytik.

Jirkal dodává, že mít takto silnou dvojici brankářů, jakou má Slavia, je nesporná výhoda. "Ta síla je obrovská," přitakává. "Nepamatuji si, kdo by měl takhle dva silné brankáře. Je to opravdu velká síla. Stoprocentně je to výhoda Slavie, když začne chybovat jeden, tak naskočí druhý stejně kvalitní."

Zajímavý je i pohled na data. I když by šlo srovnávat i Mandouse, jeho zápasový vzorek v aktuální sezoně je na to zatím příliš malý. Proto stočme pozornost na dvojici Vindahl – Kolář.

Porovnání Ondřeje Koláře a Petera Vindahla Livesport / Profimedia / AC Sparta Praha

Co se z řeči čísel dozvíme? Například základní statistiku, a sice počet vychytaných nul. Kolář (10 zápasů) jich má pět, zatímco Vindahl (11) jen tři. "Pro brankáře je tahle statistika určitě důležitá, ale důležitější jsou výsledky týmu," zdůrazňuje Jirkal. "Některé góly v případě Sparty šly na jeho vrub, ale byly tam i víceméně chyby ve spolupráci s obranou. Obzvlášť ty pohárové, ze standardek. To byly různé závary, které gólmana ovlivnily."

Pokud bychom však šli více do hloubky a postoupili k rozšířeným statistikám podle společnosti WyScout, vyšel by dánský brankář v dosavadních soutěžních zápasech velmi dobře. Kupříkladu zabránil více očekávaným gólům v průměru na zápas. Vindahl je na hodnotě 0,095, zatímco Kolář je dokonce v minusu (-0,156). "Vindahl má svůj osobitý styl, je celkem vysoký, takže působí nekoordinovaně, ale když tým potřebuje pomoct, tak pomůže," všímá si Jirkal.

Jedničkou Slavie bude pravděpodobně Aleš Mandous. Profimedia

Je také třeba brát v potaz, že obrana Sparty, především v Evropě, rozhodně není tak pevná jako ta slávistická. Jinými slovy, soupeř si proti Spartě vytvoří mnohem více šancí. O tom hovoří i číslo v kategorii očekávaných inkasovaných gólů. Vindahl měl podle této metriky inkasovat 15,18 branek, tudíž – jednoduše řečeno – chytil gól navíc. Na dánského gólmana dosud šlo 44 střel, zatímco na Koláře 18, na Mandouse ve třech duelech jen osm.

Důležitým aspektem pro oba rivaly v derby je u brankářů hra nohama. V dnešním fotbale už je to věc, která je pro gólmany skoro automatická. A zde naprosto dominuje slávistická dvojice, u které je vidět, jak je se zbytkem týmu sehraná. Klíčem je pochopitelně i kopací technika samotného gólmana.

Úspěšnost přihrávek 95,69 % Koláře a 96,92 % Mandouse je výrazně lepší než u Vindahla, jenž se dostal těsně nad 87 %. Propad je ještě výraznější v přihrávkách kolmo dopředu, kde je mezi Kolářem a Vindahlem rozdíl dokonce třináct procent. A dlouhé přihrávky? Kolář 87,04 %, Vindahl slabých 60,87 %.

Derby je ale specifický zápas, ve kterém je úplně jiná atmosféra i psychické rozpoložení. A když se zeptáte vybraných expertů, kdo z týmů má lepšího muže s rukavicemi, pocitově vítězí Vindahl. "Rozhodně máme lepšího brankáře my," vypálí legenda Sparty Václav Němeček. Za pravdu mu dává i Jirkal či bývalý hráč obou táborů Josef Hušbauer.

Pouze Luděk Zelenka jako jediný z pěti oslovených odborníků ukazuje na Mandouse. "Aleš má s derby už zkušenost. Znalost atmosféry i toho zápasu jako takového bude pro něj velkou výhodou, navíc už bude dostatečně rozchytaný. Vindahl samozřejmě taky, v derby to však pro něj bude premiéra."