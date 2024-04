Výběr titulárního partnera fotbalové ligy se zúžil na tři uchazeče, nejde jen o sázkové kanceláře

Do druhého kola tendru na titulárního partnera fotbalové ligy postoupily tři subjekty.

Do druhého kola tendru na titulárního partnera fotbalové ligy postoupily tři subjekty, nejde pouze o sázkové kanceláře. Oznámilo to vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) po skončení dnešního ligového grémia. Jediným kritériem pro určení vítěze je nabízená cena, výběrové řízení je vyhlášeno pro sezony 2024/25 až 2028/29. Aktuálně je generálním partnerem obou profesionálních soutěží sázková kancelář Fortuna.

Tendr, který se týká i druhé ligy, je otevřený také zájemcům ze zahraničí. Smlouva s vítězem by měla být podepsána do konce dubna. Uzávěrka prvního kola byla 22. března. Zároveň jsou vyhlášena výběrová řízení na audiovizuální práva ve třech zbývajících oblastech na dobu následujících tří až pěti sezon.

"Probrali jsme stav, v jakém jsou tendry, ale proces ještě není ukončen a finální částka není k dispozici. Volně jsme tedy otevřeli téma, jak bude dál probíhat distribuce získaných finančních prostředků mezi kluby," uvedl na tiskové konferenci předseda ligového výboru Dušan Svoboda.

"Dnes jsme vyhlásili druhé kolo na generální partnerství. Do něj postupují tři nejlepší nabídky. Do příštího úterý mají tyto subjekty čas nabízenou částku potvrdit nebo navýšit. Pokud zvítězí jiná sázková společnost, má Fortuna právo do patnácti dnů její nabídku dorovnat. Ve druhém kole není zastoupena pouze sázková oblast," řekl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.

V případě takzvaných zbytkových audiovizuálních práv je uzávěrka prvního kola 12. dubna.

"Z tendrů máme doposud 692 milionů ročně, tři tendry s potenciálem 50-60 milionů ještě běží. Rozdělení prostředků, které výrazně zlepší ekonomiku klubů a posílí současný růst profesionálního fotbalu, budeme řešit v červnu," napsal na sociální síti X předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.