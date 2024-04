Livesport Daily #228: Je mi záhadou, že v Olomouci pořád dostává šance Macík, říká Sňozík

Chyby brankářů, to je jedno z témat uplynulého víkendu ve FORTUNA:LIZE. V Olomouci a Českých Budějovicích šlo o obrovské minely, které znamenaly branky a vedly k porážkám domácích týmů. Na Slovácku zase Milan Heča nejistými zákroky posadil Slavii na koně a pomohl jí ke třem bodům. Jak podobné chyby vnímá sám brankář a co si z nich může vzít do dalších utkání? I o tom hovořil v podcastu Livesport Daily Radek Sňozík (48), bývalý brankář se 173 starty v české nejvyšší soutěži, který dnes pracuje u mládeže Sparty jako trenér brankářů.

"U gólu, který dostala Olomouc, bylo vidět, že Macík už koukal do hřiště, byl o myšlenku napřed. To by přesně brankář neměl dělat. Měl by napřed naskenovat prostor, soustředit se na dobrý dotek s míčem a pak řešit zbytek," popisuje Sňozík a připomíná, že v případě Matúše Macíka nešlo zdaleka o první chybu. "Těch zkratů už má na kontě víc. Je pro mě záhadou, proč ho neustále vrací do brány, když mají mladé šikovné gólmany. Třeba Stoppena si tam cení na velké peníze, ale šanci mu nedají," podivuje se Sňozík.

Ten se v podcastu vrací i k chybě brankáře Martina Janáčka v Českých Budějovicích, která znamenala jediný gól Sparty: "Chytá málo, sezonu nezačal, teď se dostal do branky na velký zápas. Dá se to pochopit, ale samozřejmě by takový gól dostat neměl. Nicméně já bych ho podržel i do dalšího zápasu, nemůžete rotovat brankáře po každé chybě. To byste jich za sezonu museli vystřídat dvacet," podotýká s nadsázkou.

I Sňozík má zkušenosti s hloupě inkasovanou brankou: "Vzpomínám si na utkání v Boleslavi, kde jsem v dresu Bohemky dostal gól z přetaženého centru. V poslední minutě jsem ještě udělal penaltu. Pamatuju si to dodneška, ale nedá se říct, že bych se z toho hroutil. Člověk, který chce dělat brankáře, se asi musí narodit s tím, že i po takových momentech zvládne dál předvádět dobré výkony. Tlak je velký, kór v největších klubech. Kdo se už třeba v mladém věku umí z podobných chyb oklepat, má velkou výhodu."

Livesport Daily #228: Nejde mi na rozum, že v Olomouci pořád dostává šance Macík, říká Sňozík. Livesport

Ve středeční epizodě Livesport Daily jsme řešili i další témata:

Proč Milan Heča nepodržel Slovácko proti Slavii?

Co je nejdůležitější při práci s mladými brankáři?

Kterou trojici by Radek Sňozík vzal na Euro?

